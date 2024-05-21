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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Свалку на Левенцовке собираются ликвидировать

Свалку на Левенцовке собираются ликвидировать

21 мая 2024, 11:05
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Свалку на Левенцовке собираются ликвидировать
МКУ «УЖКХ» Советского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется ликвидацией свалочных очагов с территории, прилегающей к Левенцовке. На уборку мусора власти намерены потратить более 9 миллионов рублей, сообщается в документах на сайте госзакупок.

В микрорайоне Левенцовский проведут комплекс работ направленных на благоустройство, содержание и уборку территории города. Согласно материалам закупки, потенциальному подрядчику предстоит ликвидировать свалочные очаги и вывезти мусор. Максимальная стоимость контракта составляет 9,2 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

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Приступить к работам подрядчику необходимо будет после 30 мая. Убрать свалочный очаг исполнитель будет обязан на следующий день после получения заявки от властей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что для Ростова-на-Дону купят новые мусорные баки. Для приобретения более 950 контейнеров понадобиться не менее 14,5 миллионов рублей.

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