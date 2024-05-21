Свалку на Левенцовке собираются ликвидировать

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В микрорайоне Левенцовский проведут комплекс работ направленных на благоустройство, содержание и уборку территории города. Согласно материалам закупки, потенциальному подрядчику предстоит ликвидировать свалочные очаги и вывезти мусор. Максимальная стоимость контракта составляет 9,2 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Приступить к работам подрядчику необходимо будет после 30 мая. Убрать свалочный очаг исполнитель будет обязан на следующий день после получения заявки от властей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что для Ростова-на-Дону купят новые мусорные баки. Для приобретения более 950 контейнеров понадобиться не менее 14,5 миллионов рублей.