Тарифы на воду взлетят в Ростове-на-Дону для частного сектора

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Владельцы частных домов, которые регулярно оплачивают услуги по тарифам без учета расхода воды из-за отсутствия счетчиков, получат дополнительные начислениям за полив.
В регионе период с мая по сентябрь включительно считается сезоном полива.
Расчет платы проводится по следующей формуле: S × H, где S — это площадь придомового участка, не занятая застройкой, а H — установленный стандарт в 18 кубометров холодной воды на каждую сотку земли.
Напомним, что в Ростовской области летом 2024 года пересмотрят тарифы ЖКХ в большую сторону.
До этого безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан.