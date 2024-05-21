rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Тарифы на воду взлетят в Ростове-на-Дону для частного сектора

Тарифы на воду взлетят в Ростове-на-Дону для частного сектора

21 мая 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону для жителей частного сектора в квитанциях на оплату коммуналки появится новая графа, сообщили в городской администрации.

Владельцы частных домов, которые регулярно оплачивают услуги по тарифам без учета расхода воды из-за отсутствия счетчиков, получат дополнительные начислениям за полив.

В регионе период с мая по сентябрь включительно считается сезоном полива.

Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской области
Узнать подробнее

Расчет платы проводится по следующей формуле: S × H, где S — это площадь придомового участка, не занятая застройкой, а H — установленный стандарт в 18 кубометров холодной воды на каждую сотку земли.

Напомним, что в Ростовской области летом 2024 года пересмотрят тарифы ЖКХ в большую сторону.

До этого безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан.

Читайте также:
Эксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской областиРост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожаниеСтало известо, сколько стоит собрать ребенка на Последний звонок в Ростове
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Тарифы#Городская администрация#Частный сектор#Квитанции
Подпишитесь
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
Вчера, 19:26
Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
Вчера, 18:35
Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области
Вчера, 15:32
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Вчера, 05:36
Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Вчера, 11:04
Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан
Вчера, 12:35
"