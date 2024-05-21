Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Канал пишет, что ночью 10 мая фигурант рисовал баллончиком свой ник «Дрон». После этого он подошел к кафе и ударил по стеклу ногой, из-за чего вышли владельцы — муж с женой.
«Нападавший разбил о лицо ресторатора бутылку. Он бил владельцев кафе сначала в переулке Газетном, потом — на углу Суворова и на Садовой», — говорится в публикации.
Отмечается, что пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию. Канал уточнил, что блогер обычно в соцсетях публикует контент о том, как издевается над алкоголиками. Также он показывает якобы употребление наркотиков.
Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.
Ранее другого блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО.