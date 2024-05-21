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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро

Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро

21 мая 2024, 13:28
Фото: David Pursehouse/cc by 2.0/flickr.com
Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро
В Ростове-на-Дону треш-блогер напал на владельцев кафе в центре города, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что ночью 10 мая фигурант рисовал баллончиком свой ник «Дрон». После этого он подошел к кафе и ударил по стеклу ногой, из-за чего вышли владельцы — муж с женой.

«Нападавший разбил о лицо ресторатора бутылку. Он бил владельцев кафе сначала в переулке Газетном, потом — на углу Суворова и на Садовой», — говорится в публикации.

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Видео: ТГ-канал don_mash

Отмечается, что пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию. Канал уточнил, что блогер обычно в соцсетях публикует контент о том, как издевается над алкоголиками. Также он показывает якобы употребление наркотиков.

Добавим, что официальной информации о нападении не поступало, она уточняется.

Ранее другого блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Нападение#Происшествия#Треш-блогер#Владельцы кафе
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