rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова

В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова

21 мая 2024, 15:17
Фото: Unsplash
В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова
Блогер учинил погром в ресторане японской кухни в Ростове, тем временем городские власти определили судьбу многострадального дома на Нариманова, 72/3, а тарифы на воду взлетят для частного сектора города уже в мае.

Погром в японском бистро

Происшествие случилось еще 10 мая в переулке Газетном. Ростовский треш-блогер, будучи пьяным, написал баллончиком свой ник «Дрон». После этого он подошел к находящемуся поблизости японскому кафе и ударил ногой по окнам заведения.

На встречу дебоширу вышли владельцы ресторана — муж и жена. Блогер разбил мужчине лицо бутылкой. Затем он принялся наносить удары и его супруге.

Telegram-канал Don Mash пишет, что рестораторы уже сняли побои и написали заявление в полицию. Там на запросы СМИ об инциденте пока не ответили.

Telegram-канал Don Mash пишет, что рестораторы уже сняли побои и написали заявление в полициюTelegram-канал Don Mash пишет, что рестораторы уже сняли побои и написали заявление в полицию
Telegram-канал Don Mash пишет, что рестораторы уже сняли побои и написали заявление в полицию
Фото: ТГ-канал don_mash

Сам треш-блогер известен тем, что публикует в своих соцсетях видео, на которых издевается над алкоголиками и пропагандирует употребление наркотиков.

Треш-блогер из Ростова-на-Дону избил владельцев японского бистро
Узнать подробнее

Дорогая вода

В администрации Ростова сообщили, что жителей частного сектора ожидает повышение цен на воду. В их квитанциях появится графа начислений за полив.

Сезоном полива в Ростовской области считается период с мая по сентябрь. Владельцы частных домов регулярно оплачивают услуги по тарифам без учета расхода воды из-за отсутствия счетчиков. По этому они получат дополнительные начислениям за полив.

Расчет платы проводится по следующей формуле: S × H, где S — это площадь придомового участка, не занятая застройкой, а H — установленный стандарт в 18 кубометров холодной воды на каждую сотку земли.

Тарифы на воду взлетят в Ростове-на-Дону для частного сектора
Узнать подробнее

Судьба многострадального дома

Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3. Скандалы, связанные с расселением обрушившегося общежития, не утихают уже несколько месяцев.

Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3.Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3.
Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3.Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3.
Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3.
Фото: rostovgazeta.ru

Потешкин рассказал, что пятиэтажку снесут, как только власти выкупят жилье у собственников. Что построят на месте многострадальной пятиэтажки, пока неизвестно. О планах застройки можно будет говорить после утверждения программы реновации. Сейчас чиновники судятся с собственниками, так как некоторые из них не согласились с объявленной администрацией стоимостью жилья.

Аварийный дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января этого года. Жильцы дома, выбежавшие на улицу, не успели забрать свое имущество. За него они получили компенсацию до 100 тысяч рублей. Большинство жителей пятиэтажки посчитали эту сумму смехотворной и не покрывающей трат на бытовую технику, мебель и одежду. 20 мая люди начали штурмовать здание, чтобы вынести оттуда свое имущество. В ночь на 21 мая дом оградили забором, а окна первого этажа забаррикадировали.

Читайте также:
Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в РостовеЖильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом сноваВооруженные силовики прибыли к дому на Нариманова, 72/3 в Ростове
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Полиция#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Аварийное жилье в Ростовской области#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
Сегодня, 13:14
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Сегодня, 09:28
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
Сегодня, 10:51
В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз
Сегодня, 15:12
Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском
Сегодня, 10:17
"