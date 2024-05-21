В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова

Аварийный дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января этого года. Жильцы дома, выбежавшие на улицу, не успели забрать свое имущество. За него они получили компенсацию до 100 тысяч рублей. Большинство жителей пятиэтажки посчитали эту сумму смехотворной и не покрывающей трат на бытовую технику, мебель и одежду. 20 мая люди начали штурмовать здание, чтобы вынести оттуда свое имущество. В ночь на 21 мая дом оградили забором, а окна первого этажа забаррикадировали.