В Ростове блогер разгромил японское бистро, а власти решили судьбу дома на Нариманова

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Происшествие случилось еще 10 мая в переулке Газетном. Ростовский треш-блогер, будучи пьяным, написал баллончиком свой ник «Дрон». После этого он подошел к находящемуся поблизости японскому кафе и ударил ногой по окнам заведения.
На встречу дебоширу вышли владельцы ресторана — муж и жена. Блогер разбил мужчине лицо бутылкой. Затем он принялся наносить удары и его супруге.
Telegram-канал Don Mash пишет, что рестораторы уже сняли побои и написали заявление в полицию. Там на запросы СМИ об инциденте пока не ответили.
Сам треш-блогер известен тем, что публикует в своих соцсетях видео, на которых издевается над алкоголиками и пропагандирует употребление наркотиков.
В администрации Ростова сообщили, что жителей частного сектора ожидает повышение цен на воду. В их квитанциях появится графа начислений за полив.
Сезоном полива в Ростовской области считается период с мая по сентябрь. Владельцы частных домов регулярно оплачивают услуги по тарифам без учета расхода воды из-за отсутствия счетчиков. По этому они получат дополнительные начислениям за полив.
Расчет платы проводится по следующей формуле: S × H, где S — это площадь придомового участка, не занятая застройкой, а H — установленный стандарт в 18 кубометров холодной воды на каждую сотку земли.
Замглавы администрации Ростова Алексей Потешкин встретился с журналистами у дома на Нариманова, 72/3. Скандалы, связанные с расселением обрушившегося общежития, не утихают уже несколько месяцев.
Потешкин рассказал, что пятиэтажку снесут, как только власти выкупят жилье у собственников. Что построят на месте многострадальной пятиэтажки, пока неизвестно. О планах застройки можно будет говорить после утверждения программы реновации. Сейчас чиновники судятся с собственниками, так как некоторые из них не согласились с объявленной администрацией стоимостью жилья.
Аварийный дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января этого года. Жильцы дома, выбежавшие на улицу, не успели забрать свое имущество. За него они получили компенсацию до 100 тысяч рублей. Большинство жителей пятиэтажки посчитали эту сумму смехотворной и не покрывающей трат на бытовую технику, мебель и одежду. 20 мая люди начали штурмовать здание, чтобы вынести оттуда свое имущество. В ночь на 21 мая дом оградили забором, а окна первого этажа забаррикадировали.