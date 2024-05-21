В Ростовской области заметили 20-метровый смерч

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
21 мая в Ростовской области в районе шахты «Шерловской» образовался большой смерч, превышающий 20 метров в высоту. Опасный вихрь кружил на открытом пространстве вокруг автобусов и машин. Через пару минут смерч полностью исчез. Очевидцы не приближались к вихрю, никто не пострадал.
Жители области с радостью встретили природное явление: «В Сулине надо такое, чтобы мусор пособирал весь!»
Ранее на Ростовскую область обрушилась гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч. Улицы Шахт затопило, а местные жители переживали о том, чтобы крупный град не повредил автомобили.