В Ростовской области заметили 20-метровый смерч

21 мая в Ростовской области в районе шахты «Шерловской» образовался большой смерч, превышающий 20 метров в высоту. Опасный вихрь кружил на открытом пространстве вокруг автобусов и машин. Через пару минут смерч полностью исчез. Очевидцы не приближались к вихрю, никто не пострадал.