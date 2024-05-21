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В Ростовской области заметили 20-метровый смерч

В Ростовской области заметили 20-метровый смерч

21 мая 2024, 10:10
В Ростовской области заметили 20-метровый смерч
Атмосферный вихрь заметили в Ростовской области под Красным Сулином. Очевидцы засняли смерч на видео, оно опубликовано в телеграмм-канале RostovGazeta.

21 мая в Ростовской области в районе шахты «Шерловской» образовался большой смерч, превышающий 20 метров в высоту. Опасный вихрь кружил на открытом пространстве вокруг автобусов и машин. Через пару минут смерч полностью исчез. Очевидцы не приближались к вихрю, никто не пострадал.

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Атмосферный вихрь заметили в Ростовской области под Красным Сулином.
Видео: ТГ-канал Rostovinside

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Ранее на Ростовскую область обрушилась гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч. Улицы Шахт затопило, а местные жители переживали о том, чтобы крупный град не повредил автомобили.

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#Регина Симакова#Город#Видео#Ростовская область#Природа#Погода#Красный Сулин#Природные явления#Опасность#Смерч#Живая природа
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