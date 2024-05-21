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Updated Сегодня, 15:14

Минобороны возродит в Ростовской области закрытый военный вуз

В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз

21 мая 2024, 15:12
Фото: Минобороны РФ / Для иллюстрации
Минобороны возродит в Ростовской области закрытый военный вуз
В Новочеркасске возродят высшее военное командное училище связи, сообщили местные власти.

Минобороны восстановит «Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменское училище связи имени маршала Советского Союза Соколовского В.Д». Власти города уточнили, что в военном ведомстве решили оставить историческое название учебного заведения.

Вуз займется подготовкой военных связистов. Первых курсантов начнут набирать в 2026 году. Сейчас идет подготовка к строительству учебного заведения. Оно расположится на проспекте Баклановском, 77. Там же находится Здание кадетского корпуса Войска Донского, признанное объектом культурного наследия.

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Учиться в вузе смогут свыше одной тысячи курсантов. Срок обучения для них составит пять лет. Для курсантов предусмотрена бюджетная форма обучения. Выпускникам присвоят воинское звание «лейтенант» и квалификацию «инженер».

Ранее омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.

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