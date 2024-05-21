В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Минобороны восстановит «Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменское училище связи имени маршала Советского Союза Соколовского В.Д». Власти города уточнили, что в военном ведомстве решили оставить историческое название учебного заведения.
Вуз займется подготовкой военных связистов. Первых курсантов начнут набирать в 2026 году. Сейчас идет подготовка к строительству учебного заведения. Оно расположится на проспекте Баклановском, 77. Там же находится Здание кадетского корпуса Войска Донского, признанное объектом культурного наследия.
Учиться в вузе смогут свыше одной тысячи курсантов. Срок обучения для них составит пять лет. Для курсантов предусмотрена бюджетная форма обучения. Выпускникам присвоят воинское звание «лейтенант» и квалификацию «инженер».
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