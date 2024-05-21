В Ростовской области заново откроют закрытый военный вуз

Вуз займется подготовкой военных связистов. Первых курсантов начнут набирать в 2026 году. Сейчас идет подготовка к строительству учебного заведения. Оно расположится на проспекте Баклановском, 77. Там же находится Здание кадетского корпуса Войска Донского, признанное объектом культурного наследия.