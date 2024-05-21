Власти прокомментировали ситуацию на Нариманова после штурма дома в Ростове

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Напомним, что здание частично обрушилось в январе 2024 года, что заставило людей выбежать на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, они ожидали встречи с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он так и не явился, что побудило людей начать штурм здания, чтобы вернуть свои вещи.
Люди снесли ограждения, выбили окна и попали внутрь, после чего начали вытаскивать ценные вещи. Когда все успокоилось, окна заколотили, а вокруг здания поставили забор.
Теперь на место приехал Потешкин и заявил, что в апреле назначили строительную экспертизу здания. Результаты пришли 20 мая, в документе говорится, что здание может рухнуть в любой момент.
Потешкин уточнил, что людям сейчас выплачивают помощь в размере 10 тысяч и 100 тысяч рублей. Общая сумма составила 33 миллиона рублей.
А 75 собственников согласились с выкупной стоимостью жилья. С теми, кто оказался не согласен, решается вопрос в судебном порядке.