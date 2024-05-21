Власти прокомментировали ситуацию на Нариманова после штурма дома в Ростове

Напомним, что здание частично обрушилось в январе 2024 года, что заставило людей выбежать на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, они ожидали встречи с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Однако он так и не явился, что побудило людей начать штурм здания, чтобы вернуть свои вещи.