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Власти прокомментировали звук взрыва в Красном Сулине

Власти прокомментировали звуковой удар в Красном Сулине

21 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI
Власти прокомментировали звук взрыва в Красном Сулине

Власти объяснили звук взрыва в Красном Сулине переходом самолета на сверхзвук

В разных районах Красного Сулина был слышен хлопок в понедельник, 20 мая, сообщил глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко.

Он попросил всех сохранять спокойствие, так как поводов для паники нет. По его словам, причиной является переход самолета на сверхзвук.

«Хлопок» правильно называть «звуковым ударом», — заявил Николай Альшенко.

Он добавил, что волны звукового барьера не могут нанести ущерб на земле из-за значительного расстояния между ними и самолетом.

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«Хлопок» правильно называть «звуковым ударом», — заявил Николай Альшенко.
Видео: ВК «Ростов Главный»

Между тем, о громком звуке сообщали в соцсетях местные жители. Они заявили, что в нескольких домах якобы выбило стекла. А звуковая волна подняла пыль с земли.

Официального подтверждения о выбитых окнах нет.

Ранее жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом.

До этого ростовчане заявили о мощном звуке взрыва.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Звук взрыва#Происшествия#Переход самолета на сверхзвук
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