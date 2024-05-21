Власти прокомментировали звуковой удар в Красном Сулине

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:55
Он попросил всех сохранять спокойствие, так как поводов для паники нет. По его словам, причиной является переход самолета на сверхзвук.
«Хлопок» правильно называть «звуковым ударом», — заявил Николай Альшенко.
Он добавил, что волны звукового барьера не могут нанести ущерб на земле из-за значительного расстояния между ними и самолетом.
Между тем, о громком звуке сообщали в соцсетях местные жители. Они заявили, что в нескольких домах якобы выбило стекла. А звуковая волна подняла пыль с земли.
Официального подтверждения о выбитых окнах нет.
Ранее жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом.
До этого ростовчане заявили о мощном звуке взрыва.