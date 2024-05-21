Власти рассказали, когда снесут разрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Что построят на месте многострадальной пятиэтажки, власти пока не решили. Точные планы стану известны после утверждения программы реновации. Судьба же самого дома определена четко и бескомпромиссно — его снесут, как только выкупят жилье у собственников в муниципальную собственность.
Сейчас чиновники судятся с собственниками, так как некоторые из них не согласилось с объявленной администрацией стоимостью жилья. Не исключено, что судебные тяжбы будут проходить через несколько инстанций.
Аварийный дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января этого года. Жильцы дома, выбежавшие на улицу, не успели забрать свое имущество. За него они получили компенсацию до 100 тысяч рублей. Большинство жителей пятиэтажки посчитали эту сумму смехотворной и не покрывающей трат на бытовую технику, мебель и одежду. 20 мая люди начали штурмовать здание, чтобы вынести оттуда свое имущество. В ночь на 21 мая дом оградили забором, а окна первого этажа забаррикадировали.