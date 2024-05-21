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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Власти рассказали, когда снесут дом на Нариманова, 72/3 в Ростове

Власти рассказали, когда снесут разрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове

21 мая 2024, 12:38
Фото: rostovgazeta.ru
Власти рассказали, когда снесут дом на Нариманова, 72/3 в Ростове
После окончания выкупа жилья в муниципальную собственность дом на Нариманова, 72/3 будет снесен, заявил журналистам заместитель главы администрации Ростова Алексей Потешкин.

Что построят на месте многострадальной пятиэтажки, власти пока не решили. Точные планы стану известны после утверждения программы реновации. Судьба же самого дома определена четко и бескомпромиссно — его снесут, как только выкупят жилье у собственников в муниципальную собственность.

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Сейчас чиновники судятся с собственниками, так как некоторые из них не согласилось с объявленной администрацией стоимостью жилья. Не исключено, что судебные тяжбы будут проходить через несколько инстанций.

Не исключено, что судебные тяжбы будут проходить через несколько инстанций.Не исключено, что судебные тяжбы будут проходить через несколько инстанций.
Не исключено, что судебные тяжбы будут проходить через несколько инстанций.
Фото: rostovgazeta.ru

Аварийный дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января этого года. Жильцы дома, выбежавшие на улицу, не успели забрать свое имущество. За него они получили компенсацию до 100 тысяч рублей. Большинство жителей пятиэтажки посчитали эту сумму смехотворной и не покрывающей трат на бытовую технику, мебель и одежду. 20 мая люди начали штурмовать здание, чтобы вынести оттуда свое имущество. В ночь на 21 мая дом оградили забором, а окна первого этажа забаррикадировали.

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