Логвиненко сделал заявление после штурма наримановцами рухнувшего дома в Ростове

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Напомним, что здание частично обрушилось в январе 2024 года, из-за чего люди выбежали на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, у них планировалась встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не пришел, поэтому люди пошли на штурм здания, чтобы вынести вещи.
Теперь Алексей Логвиненко сообщил, что подготовлено заключение экспертизы, согласно которому находиться в доме и передвигать предметы опасно.
Несущие конструкции имеют серьезные и критические повреждения, которые могут привести к внезапному обрушению даже при небольших нагрузках, например, если внутри находятся люди.
Он попросил горожан не рисковать своей жизнью.
Продолжаются выплаты компенсаций пострадавшим в размере 10 тысяч и 100 тысяч рублей. Всего были перечислены средства на сумму 33,4 миллиона рублей.