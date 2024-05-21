Логвиненко сделал заявление после штурма наримановцами рухнувшего дома в Ростове

Напомним, что здание частично обрушилось в январе 2024 года, из-за чего люди выбежали на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, у них планировалась встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не пришел, поэтому люди пошли на штурм здания, чтобы вынести вещи.