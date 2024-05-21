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Власти Ростова-на-Дону дали комментарий после штурма общежития

Логвиненко сделал заявление после штурма наримановцами рухнувшего дома в Ростове

21 мая 2024, 04:51
Фото: 1MI
Власти Ростова-на-Дону дали комментарий после штурма общежития

Власти Ростова-на-Дону дали комментарий после штурма общежития

В Ростове-на-Дону опасно находиться в доме на улице Нариманова, заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что здание частично обрушилось в январе 2024 года, из-за чего люди выбежали на улицу, оставив свои вещи. В понедельник, 20 мая, у них планировалась встреча с главой администрации Ворошиловского района Виктором Бережным. Но он не пришел, поэтому люди пошли на штурм здания, чтобы вынести вещи.

Теперь Алексей Логвиненко сообщил, что подготовлено заключение экспертизы, согласно которому находиться в доме и передвигать предметы опасно.

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Несущие конструкции имеют серьезные и критические повреждения, которые могут привести к внезапному обрушению даже при небольших нагрузках, например, если внутри находятся люди.

Он попросил горожан не рисковать своей жизнью.

Продолжаются выплаты компенсаций пострадавшим в размере 10 тысяч и 100 тысяч рублей. Всего были перечислены средства на сумму 33,4 миллиона рублей.

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