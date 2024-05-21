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Published Сегодня, 12:31

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Updated Сегодня, 12:33

В Ростов-на-Дону планируют закупить 35 новых электробусов

Вторую партию электробусов доставят в Ростов до конца года

21 мая 2024, 12:31
Фото: Администрация Ростова
В Ростов-на-Дону планируют закупить 35 новых электробусов
В этом году власти Ростова-на-Дону планируют закупить партию электробусов и зарядных станций для них. Администрация города уже подала соответствующую заявку в Минтранс РФ, сообщает пресс-служба городской управы.

В рамках проектов «Развитие общественного транспорта» и «Безопасные и качественные дороги» власти города продолжают модернизировать автопарк Ростова-на-Дону. Администрация направила запрос в Минтранс РФ на приобретение 35 электробусов и семи зарядных станций для них. Задействовать их планируют уже в этом году. Помимо этого, местные власти хотят приобрести 110 автобусов на газомоторном топливе.

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Газета «Молот» сообщает, что электробусы планируется использовать для обслуживания муниципальных маршрутов предприятий «Ростовпассажиртранс» и «Ростовская транспортная компания».

Ранее стало известно о том, что ростовчанка провалилась в открытый люк в движущегося автобуса. Женщина получила ссадины и очень испугалась.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Электробусы#Зарядные станции
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