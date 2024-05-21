Вторую партию электробусов доставят в Ростов до конца года

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В рамках проектов «Развитие общественного транспорта» и «Безопасные и качественные дороги» власти города продолжают модернизировать автопарк Ростова-на-Дону. Администрация направила запрос в Минтранс РФ на приобретение 35 электробусов и семи зарядных станций для них. Задействовать их планируют уже в этом году. Помимо этого, местные власти хотят приобрести 110 автобусов на газомоторном топливе.
Газета «Молот» сообщает, что электробусы планируется использовать для обслуживания муниципальных маршрутов предприятий «Ростовпассажиртранс» и «Ростовская транспортная компания».
Ранее стало известно о том, что ростовчанка провалилась в открытый люк в движущегося автобуса. Женщина получила ссадины и очень испугалась.