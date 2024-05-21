Жительнице Ростовской области продали арахис с глазированными червями

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Подписчица канала рассказала, что купила орехи в глазури на развес в одном из сетевых магазинов. Придя домой, она решила попробовать лакомство, но обнаружила, что орешки не только с посыпкой, но и с червями. Женщина сфотографировала белого червяка длинной с сам орех.
Комментаторы утверждают, что это не единственный случай. Некоторые тоже находили сюрпризы в данном товаре: «Ладно с червем, мне с зубом гнилым попался, чуть свои не сломал».
Ранее юрист рассказал, почему с сентября 2024 во всех магазинах Ростова перестанут продавать просроченную молочку и воду.