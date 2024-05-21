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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Жительнице Ростовской области продали орехи с червями

Жительнице Ростовской области продали арахис с глазированными червями

21 мая 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
Жительнице Ростовской области продали орехи с червями
Жительница Каменск-Шахтинского купила орехи в глазури в популярном сетевом магазине. Покупка оказалась с сюрпризом, сообщает телеграм-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Подписчица канала рассказала, что купила орехи в глазури на развес в одном из сетевых магазинов. Придя домой, она решила попробовать лакомство, но обнаружила, что орешки не только с посыпкой, но и с червями. Женщина сфотографировала белого червяка длинной с сам орех.

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Комментаторы утверждают, что это не единственный случай. Некоторые тоже находили сюрпризы в данном товаре: «Ладно с червем, мне с зубом гнилым попался, чуть свои не сломал».

Ранее юрист рассказал, почему с сентября 2024 во всех магазинах Ростова перестанут продавать просроченную молочку и воду.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Продукты#Магазины#Нарушения#Продукты питания#Черви
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