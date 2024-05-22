Аксайские рынки не могут застроить из-за судов над бывшими собственниками

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
На пресс-конференции в «Интерфакс Юг» он рассказал, что перевод некоторых участков из частной собственности в муниципальную затруднен из-за обстоятельств, связанных с уголовными делами.
По словам министра, концепцию развития территории (площадью около 116 га) планировали подготовить к марту 2024 года. Тем не менее, этот документ уже претерпел несколько изменений, и сейчас маловероятно, что его покажут в ближайшее время.
Сильвестров отмечает, что при создании концепции развития территории они ориентируются на потребности Ростова в социальной инфраструктуре. Он добавляет, что сейчас эти потребности одни, но к моменту начала освоения территории они могут измениться.
Напомним, весной 2021 года закрыли несколько рынков. Причиной этого стали обвинения в незаконной деятельности в отношении бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко.