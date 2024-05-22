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Аксайские рынки не могут застроить из-за судов над бывшими собственниками

Аксайские рынки не могут застроить из-за судов над бывшими собственниками

22 мая 2024, 15:30
Фото: Яндекс.Карты
Аксайские рынки не могут застроить из-за судов над бывшими собственниками
Начало застройки территории так называемых «аксайских рынков» в Ростовской области не начинается из-за уголовного преследования предыдущих владельцев, заявил глава Минстроя региона Юрий Сильвестров.

На пресс-конференции в «Интерфакс Юг» он рассказал, что перевод некоторых участков из частной собственности в муниципальную затруднен из-за обстоятельств, связанных с уголовными делами.

По словам министра, концепцию развития территории (площадью около 116 га) планировали подготовить к марту 2024 года. Тем не менее, этот документ уже претерпел несколько изменений, и сейчас маловероятно, что его покажут в ближайшее время.

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Сильвестров отмечает, что при создании концепции развития территории они ориентируются на потребности Ростова в социальной инфраструктуре. Он добавляет, что сейчас эти потребности одни, но к моменту начала освоения территории они могут измениться.

Напомним, весной 2021 года закрыли несколько рынков. Причиной этого стали обвинения в незаконной деятельности в отношении бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Частная собственность#Аксайские рынки
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