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Дела о хищении на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды

Дела о хищении 420 млн на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды

22 мая 2024, 17:50
Фото: 1MI

Дела о хищении на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды

Дела о хищениях денег при выполнении государственного оборонного заказа на оборонном предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге передели в суды, сообщает «Коммерсантъ».

Всего по этому делу проходят несколько человек, в том числе гендирктор оборонного предприятия Владимир Масленский, директор «ТПК „Горизонт и ООО „Таганрогский литейный завод“. Материалы в отношении них рассматривает Таганрогский городской суд.

А в Московской области рассмотрят материалы в отношении начальника военного представительства Минобороны РФ Андрея Подлесных.

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«Согласно версии следствия, в процессе выполнения госконтрактов между предприятиями были внесены заведомо ложные сведения в расчетные документы. Общий ущерб оценивается в более чем 420 миллионов рублей», — говорится публикации.

Издание пишет, что контракты были связаны с производством составной части тактической ракеты. Дело по статье о мошенничестве возбудили в 2022 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Хищение#Таганрогский городской суд
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