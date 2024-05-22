Дела о хищении 420 млн на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Всего по этому делу проходят несколько человек, в том числе гендирктор оборонного предприятия Владимир Масленский, директор «ТПК „Горизонт и ООО „Таганрогский литейный завод“. Материалы в отношении них рассматривает Таганрогский городской суд.
А в Московской области рассмотрят материалы в отношении начальника военного представительства Минобороны РФ Андрея Подлесных.
«Согласно версии следствия, в процессе выполнения госконтрактов между предприятиями были внесены заведомо ложные сведения в расчетные документы. Общий ущерб оценивается в более чем 420 миллионов рублей», — говорится публикации.
Издание пишет, что контракты были связаны с производством составной части тактической ракеты. Дело по статье о мошенничестве возбудили в 2022 году.