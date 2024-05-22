Экопросвещение для школьников: РЭО и Минпросвещения расширяют сотрудничество

Издание 56orb пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил важность экопросвещения, так как поставленная главой РФ задача по достижению целевых показателей в рамках реформы отрасли обращения с отходами не может быть достигнута только строительством предприятий по обращению с ТКО. Поэтому задача делится на 2 части. Первая — строительство заводов, где будут осуществляться сортировка и утилизация мусора, а вторая, не менее глобальная, заключается в изменении поведенческой культуры. В первую очередь это относится к бережному обращению с окружающей средой, как подчеркнул