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Экопросвещение для школьников: РЭО и Минпросвещения расширяют сотрудничество

Экопросвещение для школьников: РЭО и Минпросвещения расширяют сотрудничество

22 мая 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор совместно с ЦПИ Минпросвещения Российской Федерации планирует сотрудничать в сфере повышения квалификации педагогов.

Договоренность была достигнута в рамках соглашения о сотрудничестве, предусматривающего совместную работу по экопросвещению детей и молодежи в сфере защиты окружающей среды и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Издание 56orb пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил важность экопросвещения, так как поставленная главой РФ задача по достижению целевых показателей в рамках реформы отрасли обращения с отходами не может быть достигнута только строительством предприятий по обращению с ТКО. Поэтому задача делится на 2 части. Первая — строительство заводов, где будут осуществляться сортировка и утилизация мусора, а вторая, не менее глобальная, заключается в изменении поведенческой культуры. В первую очередь это относится к бережному обращению с окружающей средой, как подчеркнул

Буцаев, прежде всего в привязке к работе с твердыми коммунальными отходами, а это раздельный сбор, продление срока службы вещей, которые еще можно будет использовать, и другие направления. В связи с этим в Российском экологическом операторе рассчитывают, что сотрудничество с Минпросвещения позволит оказать благоприятное влияние на самую активную часть гражданского сообщества.

Российский экологический оператор к подписанию соглашения разработал план совместной работы с ЦПИ. Прежде всего в него будет входить работа с педагогами. Для педагогического состава впервые будет проведена олимпиада по экологии «Чемпионы по призванию». При разработке заданий для очного тура ЦПИ будет использовать материалы, подготовленные Российским экологическим оператором.

РЭО и ЦПИ создадут программы повышения квалификации и образовательный контент для педагогов школ и организаций дополнительного образования детей по формированию экологической грамотности. Кроме этого, для родителей создадут аудиоподкасты по формированию экологического образования у учащихся школ.

Российский экологический оператор в рамках соглашения передаст ЦПИ социальные ролики на тему раздельного сбора и переработки отходов, а также уроки «Зеленой школы», входящие в большой медийный банк видеоуроков РЭО. ЦПИ эти материалы будет распространять в школах Российской Федерации.

В рамках встречи стороны обсудили подробности проведения для педагогов экологической олимпиады. В ней должны будут использоваться уроки «Зеленой школы», программы по просвещению детей и молодежи в области обращения с отходами, осознанного потребления.

Исполняющая обязанности генерального директора ЦПИ Светлана Кутукова подчеркнула, что в наше время популяризация бережного отношения к окружающей среде имеет существенное значение, а кооперация с РЭО даст возможность повысить эффективность работы в данном направлении.

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