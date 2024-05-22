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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:49

Эксперты предсказали резкое подорожание китайских машин в Ростовской области

Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области

22 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI
Эксперты предсказали резкое подорожание китайских машин в Ростовской области

Китайские машины в Ростовской области резко подорожают

В России, в том числе Ростовской области, могут подорожать китайские автомобили, которые завели для перепродажи, сообщил RostovGazeta гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

Сколько стоят китайские машины

Он рассказал, что средняя стоимость китайского авто на российском рынке выросла за год на 9% и перевалила за 3 миллиона рублей. Массовый бренд Geely стал дороже на 20%, средняя стоимость — 2,5 миллиона рублей. Chery выросла в цене на 13% и достигла 3,2 млн рублей. Премиальный GAC за год стал дороже на 50% — теперь его стоимость 4,3 миллиона рублей. Тем временем, внедорожник Haval продается практически за ту же цену — чуть выше 2,5 миллиона рублей.

Что влияет на стоимость машин

Собеседник сообщил, что на конечную стоимость автомобиля влияют множество факторов. Ранее на российском авторынке появился профицит китайских брендов. Высокая конкуренция среди множества новых для России моделей и отсутствие дилерских центров: все эти факторы обеспечивали покупателю повод для хорошей скидки. Прайс-листы оставались неизменными, когда фактическая цена снижалась до 30% за счет маркетинговых акций.

Что влияет на стоимость машинЧто влияет на стоимость машин
Что влияет на стоимость машин
Фото: 1MI

Сегодня количество авто на складах возвращаются в норму, а вместе с тем уменьшается размер скидки и выравнивается заявленная стоимость.

Что будет с ценами на машины

«Ощутимо вырастут цены на китайские авто, завезенные для перепродажи из стран ЕАЭС. С 1 апреля для частных предпринимателей автобренды из Китая повысятся в цене до 1,5 миллиона рублей из-за необходимости выплаты утилизационного сбора. Проблема с автозапчастями коснулась и „китайцев“. Параллельный импорт чаще не предполагает сервисного обслуживания», — рассказал Дмитрий Демчук.

Он добавил, что появляются проблемы с техобслуживанием. Например, при диагностике компьютеры не могут считать коды ошибок. Дело не только в отсутствии гарантии на «серые» китайские авто. У автомобилей, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но не факт, что они подойдут по параметрам. В некоторых случаях дилеры просто отказываются проводить ремонт.

Он добавил, что появляются проблемы с техобслуживанием.Он добавил, что появляются проблемы с техобслуживанием.
Он добавил, что появляются проблемы с техобслуживанием.
Фото: 1MI

Что будет со спросом на автомобили

Директор сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин рассказал, что спрос на автомобили остается высоким. Это обусловлено несколькими факторами.

Один из них — повышение цен на импортные модели. С 1 апреля 2024 года
изменились правила ввоза автомобилей на территорию России. Теперь
импортеры не смогут уменьшить утилизационный сбор с помощью ввоза
транспортных средств через страны ЕАЭС. Второй фактор — изменения
ключевой ставки. В апреле Банк России решил оставить ставку на уровне 16%.
Многое будет зависеть от корректировок ставки в июне, так как она влияет на
стоимость автокредитования.

«Цены на отечественные авто выросли уже весной. В середине мая АВТОВАЗ
повысил цены на модели Ladа в диапазоне от 3 до 6%. Неизменной
осталась цена модели Vesta. Не стоит забывать о различных скидках, акциях и субсидированном кредитовании», — рассказал эксперт.

Многие программы и специальные предложения от дилеров все еще актуальны на модели как прошлого, так и нынешнего года.

Многие программы и специальные предложения от дилеров все еще актуальныМногие программы и специальные предложения от дилеров все еще актуальны
Многие программы и специальные предложения от дилеров все еще актуальны
Фото: 1MI

Сколько стоят нормальные машины

Бюджетными вариантами все также остаются российская LADA и китайские
модели из средних ценовых категорий, стоимость которых находится в
диапазоне от 1,6 до 2 миллионов рублей. Найти недорогой автомобиль можно
у многих производителей: Chery, Lifan, Dongfeng, Haval, Changan и JAC. Все
зависит от цели покупки. Приобрести семейный кроссовер по небольшой цене
более чем возможно, считает Аркадий Бакушкин.

Какие бюджетные машины есть на рынке

Руководитель отдела внешних коммуникаций «Автокода» Ксения Тимофеева рассказала, что в текущем году не стоит ждать кардинальных изменений на авторынке. До конца года текущая динамика по увеличению стоимости будет сохраняться.

На данный момент цены ежемесячно продолжают расти на 3-5% в различных сегментах. Соответственно — повышается и ценовой порог, по которому можно определить наиболее бюджетные варианты подержанных авто.

И если год назад — это было в районе миллиона рублей, то сейчас эта планка начинается от 1,2 миллиона. Хотя 3-4 года назад эти же автомобили в подобном состоянии и комплектации стоили бы процентов на 30-40 дешевле.

Какие бюджетные машины есть на рынкеКакие бюджетные машины есть на рынке
Какие бюджетные машины есть на рынке
Фото: 1MI

Ростов также входит в список городов наших аналитических исследований и тут так же, как и во многих городах России, продолжает держаться на лидирующих позициях отечественный автопром. Если говорить о самых бюджетных вариантах в достойном при этом состоянии для эксплуатации (до 500 тыс руб). Тут же мы можем рассматривать в этом сегменте «французов», «японцев» и старые американские рамные автомобили, которые даже спустя 200 тысяч километров пробега продолжают показывать себя достойно на российских дорогах», — уточнила собеседница.

Она добавила, что ситуация по ценам может измениться не раньше весны 2025 года, когда рынок новых (а соответственно — и бу) автомашин наполнится новыми конкурентоспособными вариантами, достигнет количественной стабилизации и войдет в нормальное русло постоянной работы с параллельным импортом и новыми поставщиками.

Читайте также о том, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автомобили#Китайские машины#Импортные модели
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