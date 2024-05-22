Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Он рассказал, что средняя стоимость китайского авто на российском рынке выросла за год на 9% и перевалила за 3 миллиона рублей. Массовый бренд Geely стал дороже на 20%, средняя стоимость — 2,5 миллиона рублей. Chery выросла в цене на 13% и достигла 3,2 млн рублей. Премиальный GAC за год стал дороже на 50% — теперь его стоимость 4,3 миллиона рублей. Тем временем, внедорожник Haval продается практически за ту же цену — чуть выше 2,5 миллиона рублей.
Собеседник сообщил, что на конечную стоимость автомобиля влияют множество факторов. Ранее на российском авторынке появился профицит китайских брендов. Высокая конкуренция среди множества новых для России моделей и отсутствие дилерских центров: все эти факторы обеспечивали покупателю повод для хорошей скидки. Прайс-листы оставались неизменными, когда фактическая цена снижалась до 30% за счет маркетинговых акций.
Сегодня количество авто на складах возвращаются в норму, а вместе с тем уменьшается размер скидки и выравнивается заявленная стоимость.
«Ощутимо вырастут цены на китайские авто, завезенные для перепродажи из стран ЕАЭС. С 1 апреля для частных предпринимателей автобренды из Китая повысятся в цене до 1,5 миллиона рублей из-за необходимости выплаты утилизационного сбора. Проблема с автозапчастями коснулась и „китайцев“. Параллельный импорт чаще не предполагает сервисного обслуживания», — рассказал Дмитрий Демчук.
Он добавил, что появляются проблемы с техобслуживанием. Например, при диагностике компьютеры не могут считать коды ошибок. Дело не только в отсутствии гарантии на «серые» китайские авто. У автомобилей, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но не факт, что они подойдут по параметрам. В некоторых случаях дилеры просто отказываются проводить ремонт.
Директор сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин рассказал, что спрос на автомобили остается высоким. Это обусловлено несколькими факторами.
Один из них — повышение цен на импортные модели. С 1 апреля 2024 года
изменились правила ввоза автомобилей на территорию России. Теперь
импортеры не смогут уменьшить утилизационный сбор с помощью ввоза
транспортных средств через страны ЕАЭС. Второй фактор — изменения
ключевой ставки. В апреле Банк России решил оставить ставку на уровне 16%.
Многое будет зависеть от корректировок ставки в июне, так как она влияет на
стоимость автокредитования.
«Цены на отечественные авто выросли уже весной. В середине мая АВТОВАЗ
повысил цены на модели Ladа в диапазоне от 3 до 6%. Неизменной
осталась цена модели Vesta. Не стоит забывать о различных скидках, акциях и субсидированном кредитовании», — рассказал эксперт.
Многие программы и специальные предложения от дилеров все еще актуальны на модели как прошлого, так и нынешнего года.
Бюджетными вариантами все также остаются российская LADA и китайские
модели из средних ценовых категорий, стоимость которых находится в
диапазоне от 1,6 до 2 миллионов рублей. Найти недорогой автомобиль можно
у многих производителей: Chery, Lifan, Dongfeng, Haval, Changan и JAC. Все
зависит от цели покупки. Приобрести семейный кроссовер по небольшой цене
более чем возможно, считает Аркадий Бакушкин.
Руководитель отдела внешних коммуникаций «Автокода» Ксения Тимофеева рассказала, что в текущем году не стоит ждать кардинальных изменений на авторынке. До конца года текущая динамика по увеличению стоимости будет сохраняться.
На данный момент цены ежемесячно продолжают расти на 3-5% в различных сегментах. Соответственно — повышается и ценовой порог, по которому можно определить наиболее бюджетные варианты подержанных авто.
И если год назад — это было в районе миллиона рублей, то сейчас эта планка начинается от 1,2 миллиона. Хотя 3-4 года назад эти же автомобили в подобном состоянии и комплектации стоили бы процентов на 30-40 дешевле.
Ростов также входит в список городов наших аналитических исследований и тут так же, как и во многих городах России, продолжает держаться на лидирующих позициях отечественный автопром. Если говорить о самых бюджетных вариантах в достойном при этом состоянии для эксплуатации (до 500 тыс руб). Тут же мы можем рассматривать в этом сегменте «французов», «японцев» и старые американские рамные автомобили, которые даже спустя 200 тысяч километров пробега продолжают показывать себя достойно на российских дорогах», — уточнила собеседница.
Она добавила, что ситуация по ценам может измениться не раньше весны 2025 года, когда рынок новых (а соответственно — и бу) автомашин наполнится новыми конкурентоспособными вариантами, достигнет количественной стабилизации и войдет в нормальное русло постоянной работы с параллельным импортом и новыми поставщиками.
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