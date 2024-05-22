Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области

Ростов также входит в список городов наших аналитических исследований и тут так же, как и во многих городах России, продолжает держаться на лидирующих позициях отечественный автопром. Если говорить о самых бюджетных вариантах в достойном при этом состоянии для эксплуатации (до 500 тыс руб). Тут же мы можем рассматривать в этом сегменте «французов», «японцев» и старые американские рамные автомобили, которые даже спустя 200 тысяч километров пробега продолжают показывать себя достойно на российских дорогах», — уточнила собеседница.