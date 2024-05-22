Гражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Гражданские жены участников боевых действий на Украине смогут рассчитывать на все льготы и выплаты, полагающиеся законным супругам. Основной вопрос законопроекта состоит в том, как отличить гражданскую жену от любовницы. В документе прописывается, что женщины, претендующие на статус вдов, не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.
Также у женщины должны быть доказательства, подтверждающие отношения с участником СВО до момента его гибели или признания его пропавшим без вести.
Другое важное условие для получения статуса вдовы — подтвержденный факт совместного проживания с участником спецоперации не менее трех лет. Если у пары есть ребенок, то будет достаточно собрать документы о том, что гражданские супруги жили вместе хотя бы один год.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, при каких условиях завершатся боевые действия на Украине.