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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Гражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области

Гражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области

22 мая 2024, 06:34
Фото: mil.ru
Гражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области
Правительство одобрило законопроект, разрешающий признавать «законными супругами» гражданских жен бойцов, погибших или пропавших без вести на СВО, пишут «Новые известия».

Гражданские жены участников боевых действий на Украине смогут рассчитывать на все льготы и выплаты, полагающиеся законным супругам. Основной вопрос законопроекта состоит в том, как отличить гражданскую жену от любовницы. В документе прописывается, что женщины, претендующие на статус вдов, не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.

Также у женщины должны быть доказательства, подтверждающие отношения с участником СВО до момента его гибели или признания его пропавшим без вести.

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Другое важное условие для получения статуса вдовы — подтвержденный факт совместного проживания с участником спецоперации не менее трех лет. Если у пары есть ребенок, то будет достаточно собрать документы о том, что гражданские супруги жили вместе хотя бы один год.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, при каких условиях завершатся боевые действия на Украине.

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