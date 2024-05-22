Ларьки убрали из пешеходного перехода на Университетском в Ростове

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В переходе демонтировали ларьки, благодаря чему оказалась открыта уникальная мозаика. Также там обновили штукатурку, покрасили полы и стены. Отремонтировали в переходе ворота и входные группы.
Работы велись там с начала апреля. Ранее ростовчане жаловались, что в переходе темно, и велик риск упасть и получить травму. После ремонта в переходе организовали новую линию освещения в туннельной части.
Также ростовчане жалуются на состояние подземного перехода на Театральном проспекте в Ростове.