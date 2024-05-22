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Ларьки убрали из пешеходного перехода на Университетском в Ростове

Ларьки убрали из пешеходного перехода на Университетском в Ростове

22 мая 2024, 07:08
Фото: Администрация Ростова
Ларьки убрали из пешеходного перехода на Университетском в Ростове
В подземном переходе на Университетском обновили освещение и отремонтировали входные группы, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В переходе демонтировали ларьки, благодаря чему оказалась открыта уникальная мозаика. Также там обновили штукатурку, покрасили полы и стены. Отремонтировали в переходе ворота и входные группы.

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Работы велись там с начала апреля.Работы велись там с начала апреля.
Работы велись там с начала апреля.
Фото: Администрация Ростова

Работы велись там с начала апреля. Ранее ростовчане жаловались, что в переходе темно, и велик риск упасть и получить травму. После ремонта в переходе организовали новую линию освещения в туннельной части.

Также ростовчане жалуются на состояние подземного перехода на Театральном проспекте в Ростове.

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