Министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова

На пресс-конференции министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров прокомментировал ситуацию с многострадальным общежитием на улице Нариманова, 72/3. Он отметил, что пока у города нет плана по использованию территории дома. Первостепенная задача — это снести разрушенное здание. Однако этого не сделают, пока не решат вопрос с выкупом квартир у собственников. Только после этого территорию смогут включить в проект комплексного развития.