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В ближайшее время разрушенный дом в Ростове на Нариманова не планируют сносить

Министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова

22 мая 2024, 16:14
Фото: rostovgazeta.ru
В ближайшее время разрушенный дом в Ростове на Нариманова не планируют сносить
Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров рассказал, что судьба разрушенного многоквартирного дома на Нариманова, пока неизвестна. Здание снесут только тогда, когда решат проблему с собственниками, сообщил чиновник на пресс-конференции «Интерфакс-Юг».

На пресс-конференции министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров прокомментировал ситуацию с многострадальным общежитием на улице Нариманова, 72/3. Он отметил, что пока у города нет плана по использованию территории дома. Первостепенная задача — это снести разрушенное здание. Однако этого не сделают, пока не решат вопрос с выкупом квартир у собственников. Только после этого территорию смогут включить в проект комплексного развития.

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Сильвестров напомнил, что в 2023 году в Ростовской области досрочно завершилась федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья.

«У нас на сегодня есть больше 3 миллиардов рублей, которые необходимо освоить. Это достаточно серьезный объем, и нам надо переселить граждан на эту сумму», — заявил министр.

Напомним, что дом по адресу улица Нариманова, 72/3 обрушился в конце января 2024 года. Жильцы экстренно покинули здание, бросив все имущество. Городские власти выплатили людям компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Однако данная сумма не смогла возместить ущерб. 20 мая люди решили собственными силами забрать свои пожитки и взяли дом штурмом. На следующий день здание оградили забором, а окна первого этажа заколотили.

Ранее власти прокомментировали ситуацию на Нариманова после штурма дома в Ростове-на-Дону.

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