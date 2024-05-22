На стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение, в соответствии с которым были выделены бюджетные средства на строительство Дворца спорта по адресу Фрунзе, 4. В документах указано, что новый спортивный объект будет представлять собой четырехэтажное здание, вмещающее около 1000 человек с пропускной способностью в 185 человек. Ввести в эксплуатацию Дворец спорта планируют в 2026 году.