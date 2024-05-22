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В Ростове-на-Дону построят новый Дворец спорта почти за 3 млн рублей

На стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году

22 мая 2024, 13:48
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону построят новый Дворец спорта почти за 3 млн рублей
В Ростове-на-Дону реконструируют стадион «Труд». Власти региона намереныс инвестировать в строительство Дворца спорта почти 3 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, документ размещен на портале правовой информации региона.

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение, в соответствии с которым были выделены бюджетные средства на строительство Дворца спорта по адресу Фрунзе, 4. В документах указано, что новый спортивный объект будет представлять собой четырехэтажное здание, вмещающее около 1000 человек с пропускной способностью в 185 человек. Ввести в эксплуатацию Дворец спорта планируют в 2026 году.

Деньги на строительство планируют выделить из областного бюджета, а размер инвестиций составит 2,9 миллиарда рублей.

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Напомним, что в 2021 году стадиону «Труд» в Ростове-на-Дону присвоили имя заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике Сергея Литвинова.

Ранее стало известно, что в Ростове появится новый спортивный стадион. Он будет находиться в 500 метрах от «Ростов-Арены».

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