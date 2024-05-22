Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Происшествие случилось на станции Хотунок 21 мая. 71-летняя женщина нарушила правила безопасности на железной дороге и угодила под колеса грузового поезда. Спасти ее жизни не удалось.
Известно, что пенсионерка проживала в Новошахтинске. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия.
Происшествия на путях происходят с определенной регулярностью. Так, в марте поезд переехал 30-летнего мужчину из Аксая. Происшествие случилось на перегоне «Кизитеринка-Александровка». По предварительным данным, он также нарушил правила безопасности на железнодорожных путях.
Ранее пассажир угрожал взорвать гранату в электричке в Ростовской области.