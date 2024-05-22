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Пенсионерка попала под колеса грузового поезда в Ростовской области

Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области

22 мая 2024, 11:13
Фото: 1MI
Пенсионерка попала под колеса грузового поезда в Ростовской области
71-летняя женщина погибла на станции Хотунок в Ростовской области, сообщает «Дон24».

Происшествие случилось на станции Хотунок 21 мая. 71-летняя женщина нарушила правила безопасности на железной дороге и угодила под колеса грузового поезда. Спасти ее жизни не удалось.

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Известно, что пенсионерка проживала в Новошахтинске. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия.

Происшествия на путях происходят с определенной регулярностью. Так, в марте поезд переехал 30-летнего мужчину из Аксая. Происшествие случилось на перегоне «Кизитеринка-Александровка». По предварительным данным, он также нарушил правила безопасности на железнодорожных путях.

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