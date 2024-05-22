Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области

Происшествия на путях происходят с определенной регулярностью. Так, в марте поезд переехал 30-летнего мужчину из Аксая. Происшествие случилось на перегоне «Кизитеринка-Александровка». По предварительным данным, он также нарушил правила безопасности на железнодорожных путях.