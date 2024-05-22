Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Напомним, что ранее политолог Андрей Гусий рассказал о новых задачах этого и следующего политических сезонов в Ростовской области. Обсуждения в Сети о том, что главу региона якобы отправят в отставку, он назвал привычными и традиционными.
Политолог Дмитрий Абросимов соглашается, что обсуждать можно все, что угодно. Только это бессмысленно и не имеет под собой оснований.
«Решения об отставках в регионах принимаются кулуарно, не публично. Поэтому никто ничего не узнает до последнего. Здесь можно только гадать», — подчеркивает Абросимов.
Однако не все эксперты уверены в этом. В частности, политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta мнением, что глава Ростовской области, вероятно, может не доработать свой положенный срок до конца.