rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Политолог рассказал, как принимают решения о смене руководства в Ростовской области

Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора

22 мая 2024, 13:38
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог рассказал, как принимают решения о смене руководства в Ростовской области
Решения о перестановках в регионах, в том числе и в Ростовской области, принимаются кулуарно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что ранее политолог Андрей Гусий рассказал о новых задачах этого и следующего политических сезонов в Ростовской области. Обсуждения в Сети о том, что главу региона якобы отправят в отставку, он назвал привычными и традиционными.

Политолог Дмитрий Абросимов соглашается, что обсуждать можно все, что угодно. Только это бессмысленно и не имеет под собой оснований.

«Решения об отставках в регионах принимаются кулуарно, не публично. Поэтому никто ничего не узнает до последнего. Здесь можно только гадать», — подчеркивает Абросимов.
Политолог Гусий заявил о «короткой скамейке» претендентов на место Василия Голубева
Узнать подробнее

Однако не все эксперты уверены в этом. В частности, политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta мнением, что глава Ростовской области, вероятно, может не доработать свой положенный срок до конца.

Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему министры в Ростовской области стали массово покидать свои постыБывшую главу донского Минздрава Быковскую осудили на 4,5 года колонииДело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
#Дарья Демидова#Политика#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Отставка#Руководство#Перестановки#Кулуарно
Подпишитесь
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
Сегодня, 16:24
Губернатору Голубеву указали на плохую подготовку к отопительному сезону на Дону
Сегодня, 13:25
Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ
Сегодня, 12:28
Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области
Сегодня, 11:13
Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России
Сегодня, 12:58
"