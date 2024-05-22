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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Полиция проверит треш-блогера, напавшего на японское бистро в Ростове

Полиция проверит треш-блогера, напавшего на японское бистро в Ростове

22 мая 2024, 10:23
Фото: Unsplash
Полиция проверит треш-блогера, напавшего на японское бистро в Ростове
Проверка организована из-за драки у ресторана в центре Ростова, сообщили в полиции города.

Происшествие случилось в начале мая. Местный треш-блогер с ником Дрон, будучи пьяным, разбил окно в японском бистро в переулке Газетном. Утихомирить дебошира вышли владельцы заведения — муж и жена. Блогер разбил бутылку о голову мужчины, после чего завязалась драка.

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В полиции подтвердили, что получали сообщение о происшествии на Газетном. Сейчас в ведомстве проводят проверку. После нее примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, сам треш-блогер снимает видео, на которых издевается над алкоголиками. Будет ли проведена проверка по факту противоправного контента мужчины, в полиции не уточнили.

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