Полиция проверит треш-блогера, напавшего на японское бистро в Ростове

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Происшествие случилось в начале мая. Местный треш-блогер с ником Дрон, будучи пьяным, разбил окно в японском бистро в переулке Газетном. Утихомирить дебошира вышли владельцы заведения — муж и жена. Блогер разбил бутылку о голову мужчины, после чего завязалась драка.
В полиции подтвердили, что получали сообщение о происшествии на Газетном. Сейчас в ведомстве проводят проверку. После нее примут решение в соответствии с законодательством.
Напомним, сам треш-блогер снимает видео, на которых издевается над алкоголиками. Будет ли проведена проверка по факту противоправного контента мужчины, в полиции не уточнили.