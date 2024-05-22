Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом

Posted Вчера, 19:06
Published Вчера, 19:06
Modified Вчера, 19:09
Updated Вчера, 19:09
В этот раз жюри предстояло выбрать победителей среди 2300 претендентов, что в два раза больше, чем в 2023 году. По итогам конкурса сразу два представителя Ростовской области одержали победу. Так, в номинации «Лучший торговый город» выиграл Ростов-на-Дону. Первый замгубернатора области Александр Скрябин отметил, что получить такую высокую оценку на федеральном уровне — большая честь.
Вторым победителем от южного региона стал фудмолл, на территории которого находится 21 гастрономическая площадка, также пространство на постоянной основе организовывает кулинарные классы, развлекательные шоу и вечеринки.
Отметим, что награждение состоится 29 мая на 10-м Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».
Ранее в Ростове-на-Дону блогер напал на владельцев кафе. Инцидент произошел в центре города. Парень снимал треш-контент для своих соцсетей.
До этого Ростовский общественник призвал вернуть проверки для пищевых производств. По его мнению, в товарах не должно быть лишних добавок.