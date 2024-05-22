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Posted Вчера, 19:06

Published Вчера, 19:06

Modified Вчера, 19:09

Updated Вчера, 19:09

Ростов-на-Дону признан лучшим торговым городом

Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом

22 мая 2024, 19:06
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону признан лучшим торговым городом
По итогам конкурса «Торговля России» Минпромторг РФ присудил победу Ростову-на-Дону в номинации «Лучший торговый город», сообщает правительство области.

В этот раз жюри предстояло выбрать победителей среди 2300 претендентов, что в два раза больше, чем в 2023 году. По итогам конкурса сразу два представителя Ростовской области одержали победу. Так, в номинации «Лучший торговый город» выиграл Ростов-на-Дону. Первый замгубернатора области Александр Скрябин отметил, что получить такую высокую оценку на федеральном уровне — большая честь.

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Вторым победителем от южного региона стал фудмолл, на территории которого находится 21 гастрономическая площадка, также пространство на постоянной основе организовывает кулинарные классы, развлекательные шоу и вечеринки.

Отметим, что награждение состоится 29 мая на 10-м Международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Ранее в Ростове-на-Дону блогер напал на владельцев кафе. Инцидент произошел в центре города. Парень снимал треш-контент для своих соцсетей.

До этого Ростовский общественник призвал вернуть проверки для пищевых производств. По его мнению, в товарах не должно быть лишних добавок.

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