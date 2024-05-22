Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом

В этот раз жюри предстояло выбрать победителей среди 2300 претендентов, что в два раза больше, чем в 2023 году. По итогам конкурса сразу два представителя Ростовской области одержали победу. Так, в номинации «Лучший торговый город» выиграл Ростов-на-Дону. Первый замгубернатора области Александр Скрябин отметил, что получить такую высокую оценку на федеральном уровне — большая честь.