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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Сбежавшая из Ростова группа Каста не смогла продать билеты на концерт в Европе

Сбежавшая из РФ ростовская группа Каста отменила концерт из-за отсутствия зрителей

22 мая 2024, 18:26
Фото: 1MI

Сбежавшая из Ростова группа Каста не смогла продать билеты на концерт в Европе

Группа Каста из Ростова-на-Дону, неоднократно замеченная в антироссийских заявлениях, отменила свой концерт в Праге, так как не смогла продать на него билеты, говорится в соцсетях коллектива.

Музыканты-релоканты рассказали, что у них не получилось реализовать достаточное количество билетов. Нужно количества желающих слушать их творчество не нашлось. Поэтому запланированное на 22 мая выступление пришлось отменить.

При этом они анонсировали новое выступление в Праге и выход очередного альбома, но уже через полгода. На фоне этого рэперы попросили никого не сдавать билеты.

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«Наших людей в Праге это заинтересует и вы не сдадите билеты», — говорится в объявлении.

Напомним, что в 2022 году все участники группы покинули страну. Они неоднократно делали антироссийские заявления.

Ранее стали известны подробности задержания блогера Портнягина в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Концерт#Билеты#Группа Каста
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