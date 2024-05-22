Сбежавшая из РФ ростовская группа Каста отменила концерт из-за отсутствия зрителей

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Музыканты-релоканты рассказали, что у них не получилось реализовать достаточное количество билетов. Нужно количества желающих слушать их творчество не нашлось. Поэтому запланированное на 22 мая выступление пришлось отменить.
При этом они анонсировали новое выступление в Праге и выход очередного альбома, но уже через полгода. На фоне этого рэперы попросили никого не сдавать билеты.
«Наших людей в Праге это заинтересует и вы не сдадите билеты», — говорится в объявлении.
Напомним, что в 2022 году все участники группы покинули страну. Они неоднократно делали антироссийские заявления.
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