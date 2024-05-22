Скончался бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
Сердюков также был профессором ЮФУ и кандидатом исторических наук. Он становился депутатом в двух созывах — первом и втором.
По информации администрации, он был активным участником создания нормативно-правовой базы города, выступая с новаторскими инициативами и отстаивая интересы жителей Ростова.
При его участии были разработаны и опубликованы различные учебные пособия по политологии и истории. Администрация выразила соболезнования близким Сердюкова.
Ранее в донской столице ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев.
До этого многодетная мать скончалась накануне родов в Ростовской области.