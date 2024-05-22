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Скончался бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону

Скончался бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону

22 мая 2024, 05:07
Фото: 1MI
Ушел из жизни бывший депутат городской Думы Ростова-на-Дону Геннадий Сердюков, сообщили в горадминистрации.

Сердюков также был профессором ЮФУ и кандидатом исторических наук. Он становился депутатом в двух созывах — первом и втором.

По информации администрации, он был активным участником создания нормативно-правовой базы города, выступая с новаторскими инициативами и отстаивая интересы жителей Ростова.

Многодетная мать скончалась накануне родов в Ростовской области
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При его участии были разработаны и опубликованы различные учебные пособия по политологии и истории. Администрация выразила соболезнования близким Сердюкова.

Ранее в донской столице ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гостищев.

До этого многодетная мать скончалась накануне родов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Депутат#Соболезнования
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