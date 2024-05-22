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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области

Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области

22 мая 2024, 09:55
Фото: azniirkh.vniro.ru
Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области
Популяция раков в водоемах Ростовской области находится в стабильном состоянии, сообщили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО.

Мониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и мае. Экспедиции организовали в бассейнах рек Дон и Сал.

Ученые отметили, что в апреле температура воды быстро поднялась до +20 градусов. Потепление способствовало развитию яиц раков. Но в мае в регион пришло резкое похолодание, вплоть до заморозков.

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Мониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и маеМониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и мае
Мониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и маеМониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и мае
Мониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и мае
Фото: azniirkh.vniro.ru

«Несмотря на резкое похолодание в начале мая, гибели раков в водоемах не обнаружено, биологические процессы проходили в обычные сроки», — заявили специалисты.

Они заверили, что популяция раков в области сейчас находится в стабильном состоянии.

Ранее ученые предупредили, что запас тарани в Азовском море упал до критического уровня.

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