Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Мониторинг состояния и плодовитости раков специалисты проводили в апреле и мае. Экспедиции организовали в бассейнах рек Дон и Сал.
Ученые отметили, что в апреле температура воды быстро поднялась до +20 градусов. Потепление способствовало развитию яиц раков. Но в мае в регион пришло резкое похолодание, вплоть до заморозков.
«Несмотря на резкое похолодание в начале мая, гибели раков в водоемах не обнаружено, биологические процессы проходили в обычные сроки», — заявили специалисты.
Они заверили, что популяция раков в области сейчас находится в стабильном состоянии.
Ранее ученые предупредили, что запас тарани в Азовском море упал до критического уровня.