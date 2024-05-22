В 500 метрах от «Ростов-Арены» построят еще один стадион

Футбольное поле будет находиться буквально в 500 метрах от «Ростов Арены». Работы по возведению стадиона будут длиться до весны 2025 года. От подрядчика требуется сделать вертикальную планировку, затем провести водоснабжение, электроснабжение и канализацию. Также он обязуется заняться благоустройством территории, оборудованием ограждений, систем видеонаблюдения и другими работами.