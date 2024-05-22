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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Стадион за 90 миллионов рублей построят на левом берегу в Ростове

В 500 метрах от «Ростов-Арены» построят еще один стадион

22 мая 2024, 07:48
Фото: 1MI
Стадион за 90 миллионов рублей построят на левом берегу в Ростове
Новый футбольный стадион появится рядом с «Ростов Ареной», сообщается на сайте госзакупок.

На строительство футбольного стадиона выделили 89,5 миллиона рублей. Заказчиком проекта выступает спортивная школа Гребного канала «Дон».

Футбольное поле будет находиться буквально в 500 метрах от «Ростов Арены». Работы по возведению стадиона будут длиться до весны 2025 года. От подрядчика требуется сделать вертикальную планировку, затем провести водоснабжение, электроснабжение и канализацию. Также он обязуется заняться благоустройством территории, оборудованием ограждений, систем видеонаблюдения и другими работами.

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Организацию, которая займется работами, выберут в конце мая.

Ранее сообщалось, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.

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