В 500 метрах от «Ростов-Арены» построят еще один стадион

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
На строительство футбольного стадиона выделили 89,5 миллиона рублей. Заказчиком проекта выступает спортивная школа Гребного канала «Дон».
Футбольное поле будет находиться буквально в 500 метрах от «Ростов Арены». Работы по возведению стадиона будут длиться до весны 2025 года. От подрядчика требуется сделать вертикальную планировку, затем провести водоснабжение, электроснабжение и канализацию. Также он обязуется заняться благоустройством территории, оборудованием ограждений, систем видеонаблюдения и другими работами.
Организацию, которая займется работами, выберут в конце мая.
Ранее сообщалось, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.