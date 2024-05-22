В Ростове-на-Дону планируют открыть отделение радиотерапии

Posted Вчера, 19:25
Published Вчера, 19:25
Modified Вчера, 19:27
Updated Вчера, 19:27
В Ростове-на-Дону планируют построить отделение лучевой терапии. В учреждении смогут оказывать специализированную помощь больным онкологией, благодаря высокотехнологичному оборудованию. Предположительно, отделение сможет принять до 100 человек за день.
Отметим, что до конца 2024 года ожидается получение положительного заключения стройэкспертизы. Только после этого будут известны сроки работ и детали финансирования.
Ранее RostovGazeta рассказала о второкласснике, которые отправляет половину своей пенсии по инвалидности бойцам СВО. 8-летний мальчик около четырех лет болел онкологией.