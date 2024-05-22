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Posted Вчера, 19:25

Published Вчера, 19:25

Modified Вчера, 19:27

Updated Вчера, 19:27

В Ростове-на-Дону планируют открыть отделение радиотерапии

В Ростове-на-Дону планируют открыть отделение радиотерапии

22 мая 2024, 19:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону планируют открыть отделение радиотерапии
В Ростове начали подготовку к строительству корпуса отделения радиотерапии. Оно будет функционировать на базе онкодиспансера, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В Ростове-на-Дону планируют построить отделение лучевой терапии. В учреждении смогут оказывать специализированную помощь больным онкологией, благодаря высокотехнологичному оборудованию. Предположительно, отделение сможет принять до 100 человек за день.

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Отметим, что до конца 2024 года ожидается получение положительного заключения стройэкспертизы. Только после этого будут известны сроки работ и детали финансирования.

Ранее RostovGazeta рассказала о второкласснике, которые отправляет половину своей пенсии по инвалидности бойцам СВО. 8-летний мальчик около четырех лет болел онкологией.

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