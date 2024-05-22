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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО

В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО

22 мая 2024, 15:27
Фото: mil.ru
В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО
Второклассник из Ростовской области Максим четыре года болеет онкологией. Около года назад ребенок принял решение отправлять часть своей пенсии по инвалидности на помощь бойцам на СВО. Восьмилетний мальчик сам предложил это родителям, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

В возрасте четырех лет Максиму поставили диагноз — лимфома Ходжкина. Онкология поразила лимфатическую систему мальчика. На протяжении долго времени он проходил дорогостоящее лечение, в это время его семья нуждалась в любой помощи — еде, лекарствах и средствах гигиены. С этим им помогали и знакомые, и совершенно незнакомые люди. Сейчас восьмилетний Максим чувствует себя лучше. Уже год, как он обходится без химиотерапии, и у него даже отрасли волосы.

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Год назад он решил помогать другим. Мальчик получает пособие по инвалидности около 17 тысяч, и половину и них от отправляет на нужды СВО. Максим предложил родителям собирать посылки бойцам, тем самым поддерживая их. Они отправляют воду, медикаменты и даже иконы.

Родители отмечают, что о восмилетнем мальчике знают почти все бойцы из Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в бывшем ковидном госпитале Ростова откроют детский неврологический центр.

#Регина Симакова#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Дети#Здоровье#СВО#Помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Онкология
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