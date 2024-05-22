В Ростовской области 8-летний мальчик с онкологией отдает часть пенсии на СВО

В возрасте четырех лет Максиму поставили диагноз — лимфома Ходжкина. Онкология поразила лимфатическую систему мальчика. На протяжении долго времени он проходил дорогостоящее лечение, в это время его семья нуждалась в любой помощи — еде, лекарствах и средствах гигиены. С этим им помогали и знакомые, и совершенно незнакомые люди. Сейчас восьмилетний Максим чувствует себя лучше. Уже год, как он обходится без химиотерапии, и у него даже отрасли волосы.