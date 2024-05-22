Власти Ростовской области заработали миллионы рублей на распродаже старых машин

Также представлены были на аукционе пять легковых седанов марки Hyundai Sonata. Наибольшая сумма, которую смогли выручить власти за одну такую машину, составила 348,2 тысячи рублей. Минимальная цена за седан этой марки составила 268,5 тысячи рублей. Три аукциона по продаже машин Hyundai Sonata не состоялись, так как заявки на участие подали недостаточное количество человек.