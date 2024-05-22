Власти Ростовской области заработали миллионы рублей на распродаже старых машин

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Аукцион прошел 17 мая. Фонд имущества региона распродал там транспортные средства, находившиеся в госсобственности Ростовской области. Всего было представлено 11 лотов, среди них один автобус и десять легковушек иностранного производства.
Так, были распроданы пять машин марки Ford Mondeo. Максимально за одну легковушку этой марки власти смогли выручить 659,6 тысячи рублей. Минимальная цена составила 474,1 тысячи рублей. Победителем сразу трех аукционов по продаже машин Ford Mondeo стал некий Андрей Шестаков.
Также представлены были на аукционе пять легковых седанов марки Hyundai Sonata. Наибольшая сумма, которую смогли выручить власти за одну такую машину, составила 348,2 тысячи рублей. Минимальная цена за седан этой марки составила 268,5 тысячи рублей. Три аукциона по продаже машин Hyundai Sonata не состоялись, так как заявки на участие подали недостаточное количество человек.
Автобус марки DAIMLERCHRYSLER 815 D власти продали за 2,7 миллиона рублей. Его приобрел индивидуальный предприниматель Олег Гончаров.
Ранее сообщалось, что чиновников, депутатов и сенаторов в Ростовской области и других регионах пересадят с зарубежных иномарок. Президент Владимир Путин заявлял, что российские госслужащие должны передвигаться только на отечественных авто.