Вооруженный мужчина сбежал на Hyundai из воинской части в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Издание со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что военнослужащий сбежал из части на улице Оганова. Говорится, что он сел в автомобиль Hyundai, у которой номера Чечни.
«В городе полиция объявил план перехват. Сбежавший прихватил с собой пистолет», — говорится в публикации.
По каким причинам он это сделал, не раскрывается. На данный момент никаких официальных комментариев о происшествии не было, вся информация уточняется.
Ранее разместили видеоролик, на котором показано нападение вооруженного ростовчанина на отделение банка.
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