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Вооруженный мужчина сбежал из воинской части в Ростове-на-Дону

Вооруженный мужчина сбежал на Hyundai из воинской части в Ростове-на-Дону

22 мая 2024, 10:20
Фото: 1MI
Вооруженный мужчина сбежал из воинской части в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 36-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть с оружием, сообщает Lenta.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что военнослужащий сбежал из части на улице Оганова. Говорится, что он сел в автомобиль Hyundai, у которой номера Чечни.

«В городе полиция объявил план перехват. Сбежавший прихватил с собой пистолет», — говорится в публикации.

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По каким причинам он это сделал, не раскрывается. На данный момент никаких официальных комментариев о происшествии не было, вся информация уточняется.

Ранее разместили видеоролик, на котором показано нападение вооруженного ростовчанина на отделение банка.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Оружие#Происшествия
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