Все фиолетово: вода в реке Дон становится цветной

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Местные жители заметили, что недалеко от их дома течет ручей фиолетового цвета и стекает прямо в Дон. Очевидцы отмечают, что цветная вода сильно воняет, а также оседает налетом на камнях и земле. Телеграм-канал отмечает, что городские власти и Росприроднадзор пока не отреагировали на данную ситуацию.
Ростовчане не довольны таким халатным отношением к водоему. Люди подмечают, что Дон загрязняют все, кому не лень: «Сообщение с фото нужно направить в электронном виде в Росприроднадзор», — написал один из комментаторов
«Нашу реку давно уже уничтожили бестолочи и никчемные», — комментирует подписчица.
«Скоро директора реки Дон назначат, и он будет ходить нюхать за деньги», — пошутил еще один ростовчанин.
Ранее подобная ситуация произошла в Ростовской области с Таганрогским заливом. Жители Ростовской области обнаружили, что к берегу водоема прибило черную зловонную жижу.