Все фиолетово: вода в реке Дон становится цветной

Местные жители заметили, что недалеко от их дома течет ручей фиолетового цвета и стекает прямо в Дон. Очевидцы отмечают, что цветная вода сильно воняет, а также оседает налетом на камнях и земле. Телеграм-канал отмечает, что городские власти и Росприроднадзор пока не отреагировали на данную ситуацию.