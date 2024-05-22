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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

В Дон сливают фиолетовые отходы

Все фиолетово: вода в реке Дон становится цветной

22 мая 2024, 19:02
Фото: Изображение Midjourney
В Дон сливают фиолетовые отходы

Вода в реке Дон становится цветной

В Ростове заметили, что вода в реке Дон приобрела фиолетовый оттенок. Цветная жидкость имеет неприятный запах, сообщает Don Mash.

Местные жители заметили, что недалеко от их дома течет ручей фиолетового цвета и стекает прямо в Дон. Очевидцы отмечают, что цветная вода сильно воняет, а также оседает налетом на камнях и земле. Телеграм-канал отмечает, что городские власти и Росприроднадзор пока не отреагировали на данную ситуацию.

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Ростовчане не довольны таким халатным отношением к водоему. Люди подмечают, что Дон загрязняют все, кому не лень: «Сообщение с фото нужно направить в электронном виде в Росприроднадзор», — написал один из комментаторов

«Нашу реку давно уже уничтожили бестолочи и никчемные», — комментирует подписчица.

«Скоро директора реки Дон назначат, и он будет ходить нюхать за деньги», — пошутил еще один ростовчанин.

Ранее подобная ситуация произошла в Ростовской области с Таганрогским заливом. Жители Ростовской области обнаружили, что к берегу водоема прибило черную зловонную жижу.

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