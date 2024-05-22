rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Вторичное жилье в Ростове дорожает быстрее новостроек

Вторичное жилье в Ростове дорожает быстрее новостроек

22 мая 2024, 08:56
Фото: donland.ru
Вторичное жилье в Ростове дорожает быстрее новостроек
Разница в цене между новостройками и старым фондом сокращается в Ростове, рассказали аналитики «Яндекс. Недвижимость».

Разрыв в стоимости первичной и вторичной недвижимости сокращается практически во всех городах-миллионниках. В Ростове эта разница в цене сейчас составляет лишь 26%. Ситуация объясняется умеренным ростом цен на новостройки и сильным подорожанием готового жилья. Так, в мае рост цен на первичную недвижимость составил 0,2%. «Вторичка» же подорожала на 1,1%.

Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр
Узнать подробнее

Аналитики отмечают, что летом завершится программа льготной ипотеки. Ростовчане активно скупают жилье в новостройках, чтобы успеть взять ее по выгодной процентной ставке. Доступные предложения в этом сегменте рынка быстро заканчиваются. На вторичном рынке цены растут из-за переориентации части спроса на сегмент готового жилья.

Ранее Ростовстат опубликовал новые цены на жилье в Ростовской области.

Читайте также:
Ростовстат опубликовал новые цены на жилье в Ростовской областиВ трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройкахНовостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки
#Виктория Прутковская#Город#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Ростовчанке дали 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии
Сегодня, 04:51
Братскую могилу с останками солдат нашли в Ростовской области
Вчера, 18:01
Ростовскую область признали аутсайдером России по динамике зарплат
Вчера, 17:39
Скончался бывший депутат Сердюков в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:07
Стало известно, сколько продержится солнечная погода в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:53
Гражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области
Сегодня, 06:34
"