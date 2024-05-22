Вторичное жилье в Ростове дорожает быстрее новостроек

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Разрыв в стоимости первичной и вторичной недвижимости сокращается практически во всех городах-миллионниках. В Ростове эта разница в цене сейчас составляет лишь 26%. Ситуация объясняется умеренным ростом цен на новостройки и сильным подорожанием готового жилья. Так, в мае рост цен на первичную недвижимость составил 0,2%. «Вторичка» же подорожала на 1,1%.
Аналитики отмечают, что летом завершится программа льготной ипотеки. Ростовчане активно скупают жилье в новостройках, чтобы успеть взять ее по выгодной процентной ставке. Доступные предложения в этом сегменте рынка быстро заканчиваются. На вторичном рынке цены растут из-за переориентации части спроса на сегмент готового жилья.
Ранее Ростовстат опубликовал новые цены на жилье в Ростовской области.