Вторичное жилье в Ростове дорожает быстрее новостроек

Разрыв в стоимости первичной и вторичной недвижимости сокращается практически во всех городах-миллионниках. В Ростове эта разница в цене сейчас составляет лишь 26%. Ситуация объясняется умеренным ростом цен на новостройки и сильным подорожанием готового жилья. Так, в мае рост цен на первичную недвижимость составил 0,2%. «Вторичка» же подорожала на 1,1%.