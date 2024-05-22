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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

Жителя Гуково задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге

Жителя Гуково задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге

22 мая 2024, 15:19
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали мужчину, который совершил поджог, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Подозреваемым оказался житель Гуково, который поджег релейный шкаф. Это произошло на перегоне «Ростов-Западный — Темерник».

На место возгорания приезжали следователи, они нашли фрагменты сгоревшей бумаги и бутылку с жидкостью. После этого и задержали 20-летнего фигуранта.

Пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике
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По факту случившегося возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание составляет 20 лет заключения. В данный момент подозреваемый находится под стражей.

Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.

До этого пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#Железная дорога#Релейный шкаф#Происшествия
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