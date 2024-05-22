Жителя Гуково задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Подозреваемым оказался житель Гуково, который поджег релейный шкаф. Это произошло на перегоне «Ростов-Западный — Темерник».
На место возгорания приезжали следователи, они нашли фрагменты сгоревшей бумаги и бутылку с жидкостью. После этого и задержали 20-летнего фигуранта.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание составляет 20 лет заключения. В данный момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее в Новочеркасске осудили семерых неонацистов, планировавших теракты.
До этого пенсионерка из Таганрога устроила поджог в спецприемнике.