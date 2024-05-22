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Published Сегодня, 09:52

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Жителя Ростова осудят за установку прослушку в машине бывшей жены

Жителя Ростова осудят за установку прослушки в машине бывшей жены

22 мая 2024, 09:52
Фото: Unsplash
Жителя Ростова осудят за установку прослушку в машине бывшей жены
Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте специальных технических средств, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Мужчина установил в машине своей бывшей жены прослушку. Его интересовала информация о частной жизни экс-супруги и делах ее бизнеса. Сбор данных с помощью специальных технических средств является противоправным деянием. Пресечь прослушку смогли сотрудники ФСБ.

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В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Ранее ростовчанин сел в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.

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