Жителя Ростова осудят за установку прослушки в машине бывшей жены

Мужчина установил в машине своей бывшей жены прослушку. Его интересовала информация о частной жизни экс-супруги и делах ее бизнеса. Сбор данных с помощью специальных технических средств является противоправным деянием. Пресечь прослушку смогли сотрудники ФСБ.