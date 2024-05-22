Жителя Ростова осудят за установку прослушки в машине бывшей жены

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Мужчина установил в машине своей бывшей жены прослушку. Его интересовала информация о частной жизни экс-супруги и делах ее бизнеса. Сбор данных с помощью специальных технических средств является противоправным деянием. Пресечь прослушку смогли сотрудники ФСБ.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Ранее ростовчанин сел в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.