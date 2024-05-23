Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин из Таганрога

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Издание сообщает, что он проходит по уголовному делу о взятке. Его заключили под стражу на срок два месяца.
«По делу у фигуранта провели обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос», — говорится в публикации.
Шамарин родился в 1971 году в Таганроге Ростовской области. Он окончил несколько образовательных учреждений, в том числе военную академию Генштаба ВС РФ. А служить начал в Дальневосточном военном округе.
Шамарин является генерал-лейтенантом, он имеет несколько наград.
Ранее дела о хищении 420 миллионов рублей на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды.