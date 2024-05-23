rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин из Таганрога

Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин из Таганрога

23 мая 2024, 10:41
Фото: mil.ru
Арестован начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин из Таганрога
Суд заключил под стражу начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина, который является уроженцем Таганрога, пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что он проходит по уголовному делу о взятке. Его заключили под стражу на срок два месяца.

«По делу у фигуранта провели обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос», — говорится в публикации.

Главный архитектор Азова Марина Ковалевич попалась на взятке
Узнать подробнее

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге Ростовской области. Он окончил несколько образовательных учреждений, в том числе военную академию Генштаба ВС РФ. А служить начал в Дальневосточном военном округе.

Шамарин является генерал-лейтенантом, он имеет несколько наград.

Ранее дела о хищении 420 миллионов рублей на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные суды.

Читайте также:
Дела о хищении 420 млн на оборонном предприятии в Таганроге передали в разные судыСотрудники полиции совместно с работниками банка ВТБ предотвратили крупное хищениеВ Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Суд#Арест#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
Вчера, 16:24
Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора
Вчера, 13:38
«Цветная и воняет»: вода в реке Дон в Ростове резко стала фиолетовой
Вчера, 19:02
Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ
Вчера, 12:28
Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области
Вчера, 11:13
Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России
Вчера, 12:58
"