Автобус охватило пламенем на Шолохова в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Утром в четверг, 23 мая, на стоянке вспыхнул автобус, пламя успело распространиться по всему салону. В небо поднимаются черные клубы дыма, которые видно по всей округе.
Ростовчане публикуют кадры с места возгорания, пожарных на них не видно. А пользователи в комментариях интересуются, нет ли пострадавших.
Также горожане заявили, что необходимо проверить в городе маршрутки и общественный транспорт, работающий на газу. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова.
До этого опубликовали видео пожара в банном комплексе в донской столице.