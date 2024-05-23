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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Автобус охватило пламенем на Шолохова в Ростове-на-Дону

Автобус охватило пламенем на Шолохова в Ростове-на-Дону

23 мая 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова произошло возгорание автобуса, сообщили очевидцы в соцсетях.

Утром в четверг, 23 мая, на стоянке вспыхнул автобус, пламя успело распространиться по всему салону. В небо поднимаются черные клубы дыма, которые видно по всей округе.

Ростовчане публикуют кадры с места возгорания, пожарных на них не видно. А пользователи в комментариях интересуются, нет ли пострадавших.

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Также горожане заявили, что необходимо проверить в городе маршрутки и общественный транспорт, работающий на газу. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Фото: Ростов-Главный — ТГ

Ранее появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова.

До этого опубликовали видео пожара в банном комплексе в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Автобус#Происшествия
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