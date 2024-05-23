Бензин начал дорожать в Ростовской области

Изменились в регионе ценники и на ассортимент в торговых точках. С начала года непродовольственные товары выросли в цене на 1,2%. В том числе одежда подорожала на 1%, строительные материалы — на 2%, медикаменты — на 4%, сигареты — на 3%. Зато дешевле стали ткани, но цена снизилась незначительно.