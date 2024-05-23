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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Бензин начал дорожать в Ростовской области

Бензин начал дорожать в Ростовской области

23 мая 2024, 09:12
Фото: Unsplash
Бензин начал дорожать в Ростовской области
В Ростовской области в апреле выросла стоимость бензина по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Ростовстат.

За это время средняя стоимость бензина увеличилась на 0,17%. При этом, если сравнивать с декабрем 2023 года, то цена упала почти на 1%.

Изменились в регионе ценники и на ассортимент в торговых точках. С начала года непродовольственные товары выросли в цене на 1,2%. В том числе одежда подорожала на 1%, строительные материалы — на 2%, медикаменты — на 4%, сигареты — на 3%. Зато дешевле стали ткани, но цена снизилась незначительно.

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Добавим, что продукты выросли в цене почти на 3%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 9,6%, алкоголь — на 3%, масло — 7%.

Напомним, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Бензин#Рост
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