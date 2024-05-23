Бензин начал дорожать в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
За это время средняя стоимость бензина увеличилась на 0,17%. При этом, если сравнивать с декабрем 2023 года, то цена упала почти на 1%.
Изменились в регионе ценники и на ассортимент в торговых точках. С начала года непродовольственные товары выросли в цене на 1,2%. В том числе одежда подорожала на 1%, строительные материалы — на 2%, медикаменты — на 4%, сигареты — на 3%. Зато дешевле стали ткани, но цена снизилась незначительно.
Добавим, что продукты выросли в цене почти на 3%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты — на 9,6%, алкоголь — на 3%, масло — 7%.
Напомним, что стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тысячи рублей за килограмм.