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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков

Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков

23 мая 2024, 12:26
Фото: Unsplash
Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков
Для тех, кто решил стать блогером, снимать контент важно по той тематике, в которой разбираешься, рассказала RostovGazeta блогер Алина Князева.

Как набрать подписчиков в блоге

По ее словам, снимать контент важно по той тематике, которая интересна автору. Жанров для этого много: игры, юмор, экспертный контент, путешествия, развлечения, аниме и так далее.

«Выберите то, в чем разбираетесь именно вы. Аудитория будет набираться по мере попадания видео в рекомендации. Из ленты рекомендаций приходят подписчики, но важно, чтобы этим подписчикам и другие ролики ваши нравились. Некоторым везет и они за год могут спокойной набрать миллион подписчиков, а кто-то набирает только 5000», — рассказала эксперт.

Она добавил, что в любом случае лучше живая аудитория в 1000 подписчиков, чем накрученные 1 миллион человек. По ее словам, никогда нельзя использовать сторонние сервисы для накрутки, если не хотите убить свой аккаунт. Дело в том, что большинство соцсетей за такое мошенничество дают теневой бан.

Много ли времени отнимает работа блогером

«Совмещать обычную работу и блогерство практически невозможно, так как последнее отнимает большое количество времени. В данной ситуации все свободное от работы время придется уделять второй профессии и главное, чтобы его хватило», — отметила собеседница.

Она уточнила, что работы у блогеров много, но просто за публикацию видео никто платить не будет. Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития.

Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития.Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития.
Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития.
Фото: Unsplash

На какую тему снимать?

Руководитель стратегического маркетинга Автохолдинга «Барс» Александра Веретено рассказала, что выбор темы для контента зависит от интересов, опыта и текущих трендов.

В России популярны следующие темы:

  1. Лайфстайл и влоги: популярные среди широкого круга зрителей. Включают повседневную жизнь, путешествия, покупки и т. д.
  2. Технологии и гаджеты: обзоры новых устройств, советы и трюки. Подходит для тех, кто увлекается техническими новинками;
  3. Еда и кулинария: рецепты, обзоры ресторанов и кафе, советы по приготовлению блюд;
  4. Фитнес и здоровье: тренировки, советы по питанию, мотивационные видео;
  5. Образование и саморазвитие: курсы, уроки, советы по изучению новых навыков и личностному росту;
  6. Игры и киберспорт. Стримы, обзоры игр, геймплей и турниры.

Сколько могут зарабатывать блогеры

Заработок блогера сильно варьируется в зависимости от многих факторов, таких как количество подписчиков, вовлеченность аудитории, ниша и качество контента.

Собеседница рассказала, что в России начинающие блогеры могут зарабатывать от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в месяц. Средний блогер с аудиторией от 50 до 100 тысяч подписчиков может рассчитывать на доход от 50 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от монетизации (рекламные интеграции, партнерские программы, донаты и пр.).

Управляющий директор AMDG Сергей Никоноров рассказал нам, что стоимость рекламы у блогера зависит от следующих параметров:

  1. формат и место публикации (например, интеграции на платформе Twitch дороже, чем в VK);
  2. уникальность аудитории, размер аудитории, охват и ее вовлеченность (например, стоимость размещения в медицинском паблике, ориентированном на врачей, будет выше, чем в канале про распаковку товаров с WB);
  3. общая медийность блогера. По данным сервиса SolarStaff (сервис для проведения платежей) блогеры, оформленные как самозанятые зарабатывают в среднем 17 500 рублей в месяц, как физические лица — 12 000 рублей, как ИП — 119 000 рублей.
Сколько могут зарабатывать блогерыСколько могут зарабатывать блогеры
Сколько могут зарабатывать блогеры
Фото: Изображение Midjourney

За сколько можно набрать 1 млн подписчиков

Александра Веретено сообщила, что время, необходимое для достижения миллиона подписчиков, зависит от многих факторов, включая качество контента, его регулярность, активность продвижения и конкуренцию в нише. Для некоторых блогеров это может занять несколько лет, в то время как другие могут достигнуть этой отметки за год или даже быстрее.

Ранее ростовчанка рассказала, почему пытается вернуть деньги за курс Аяза Шабутдинова. расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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