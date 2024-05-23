Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По ее словам, снимать контент важно по той тематике, которая интересна автору. Жанров для этого много: игры, юмор, экспертный контент, путешествия, развлечения, аниме и так далее.
«Выберите то, в чем разбираетесь именно вы. Аудитория будет набираться по мере попадания видео в рекомендации. Из ленты рекомендаций приходят подписчики, но важно, чтобы этим подписчикам и другие ролики ваши нравились. Некоторым везет и они за год могут спокойной набрать миллион подписчиков, а кто-то набирает только 5000», — рассказала эксперт.
Она добавил, что в любом случае лучше живая аудитория в 1000 подписчиков, чем накрученные 1 миллион человек. По ее словам, никогда нельзя использовать сторонние сервисы для накрутки, если не хотите убить свой аккаунт. Дело в том, что большинство соцсетей за такое мошенничество дают теневой бан.
«Совмещать обычную работу и блогерство практически невозможно, так как последнее отнимает большое количество времени. В данной ситуации все свободное от работы время придется уделять второй профессии и главное, чтобы его хватило», — отметила собеседница.
Она уточнила, что работы у блогеров много, но просто за публикацию видео никто платить не будет. Нужно иметь большую аудиторию и актив на платформе, чтобы была возможность развития.
Руководитель стратегического маркетинга Автохолдинга «Барс» Александра Веретено рассказала, что выбор темы для контента зависит от интересов, опыта и текущих трендов.
В России популярны следующие темы:
Заработок блогера сильно варьируется в зависимости от многих факторов, таких как количество подписчиков, вовлеченность аудитории, ниша и качество контента.
Собеседница рассказала, что в России начинающие блогеры могут зарабатывать от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в месяц. Средний блогер с аудиторией от 50 до 100 тысяч подписчиков может рассчитывать на доход от 50 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от монетизации (рекламные интеграции, партнерские программы, донаты и пр.).
Управляющий директор AMDG Сергей Никоноров рассказал нам, что стоимость рекламы у блогера зависит от следующих параметров:
Александра Веретено сообщила, что время, необходимое для достижения миллиона подписчиков, зависит от многих факторов, включая качество контента, его регулярность, активность продвижения и конкуренцию в нише. Для некоторых блогеров это может занять несколько лет, в то время как другие могут достигнуть этой отметки за год или даже быстрее.
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