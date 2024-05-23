Блогер рассказала ростовчанам, какой контент снимать и как набрать подписчиков

Александра Веретено сообщила, что время, необходимое для достижения миллиона подписчиков, зависит от многих факторов, включая качество контента, его регулярность, активность продвижения и конкуренцию в нише. Для некоторых блогеров это может занять несколько лет, в то время как другие могут достигнуть этой отметки за год или даже быстрее.