Бывшего мэра Ростова Кушнарева досрочно лишили мандата депутата Госдумы

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По информации издания, он по собственной инициативе написал заявление. Причиной назвали его назначение на пост главы Минтранспорта Ростовской области.
Отмечается, что Кушнарев входил в комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Депутатом он стал с 2021 года.
Мэром Ростова Кушнарев был с 2016 года в течение трех лет, после чего покинул этот пост.
Ранее стало известно, что глава государства принял решение оставить Устинова на посту полпреда президента в ЮФО.
До этого в регионе ушел со своего поста министр региональной политики Дмитрий Шарков.
Кроме того, стала известна причина увольнения главы Минтранспорта области Окунева.