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Updated Сегодня, 14:16

Бывшего мэра Ростова Кушнарев досрочно лишили мандата депутата Госдумы

Бывшего мэра Ростова Кушнарева досрочно лишили мандата депутата Госдумы

23 мая 2024, 12:58
Фото: duma.gov.ru
Бывшего мэра Ростова Кушнарев досрочно лишили мандата депутата Госдумы
Депутат Госдумы Виталий Кушнарев, который ранее возглавлял мэрию Ростова-на-Дону, принял решение сложить полномочия, пишут «Ведомости».

По информации издания, он по собственной инициативе написал заявление. Причиной назвали его назначение на пост главы Минтранспорта Ростовской области.

Отмечается, что Кушнарев входил в комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Депутатом он стал с 2021 года.

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Мэром Ростова Кушнарев был с 2016 года в течение трех лет, после чего покинул этот пост.

Ранее стало известно, что глава государства принял решение оставить Устинова на посту полпреда президента в ЮФО.

До этого в регионе ушел со своего поста министр региональной политики Дмитрий Шарков.

Кроме того, стала известна причина увольнения главы Минтранспорта области Окунева.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Мэр#Минспорт
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