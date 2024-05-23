Десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Посмотреть на это пришло большое количество местных жителей. Они подержали зверьков в руках и сфотографировались с ними.
«Крылатые нежились в ладонях и взлетали в небо, а некоторые, наоборот, засыпали», — говорится в публикации.
Отмечается, что это летучие мыши, которых активисты спасли ранее. Им нужна помощь в самом начале спячки.
Дело в том, что из-за перепада температур осенью они просыпаются и начинают носиться по городу. Специалисты помещают их в холодильник с необходимой температурой и кормят, а когда становится тепло, то выпускают.
Ранее жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами.