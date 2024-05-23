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Updated Сегодня, 05:26

Десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону

Десятки летучих мышей выпустили на территории Ростова-на-Дону

23 мая 2024, 05:24
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону выпустили на волю 60 летучих мышей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Посмотреть на это пришло большое количество местных жителей. Они подержали зверьков в руках и сфотографировались с ними.

«Крылатые нежились в ладонях и взлетали в небо, а некоторые, наоборот, засыпали», — говорится в публикации.

Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами
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Отмечается, что это летучие мыши, которых активисты спасли ранее. Им нужна помощь в самом начале спячки.

Дело в том, что из-за перепада температур осенью они просыпаются и начинают носиться по городу. Специалисты помещают их в холодильник с необходимой температурой и кормят, а когда становится тепло, то выпускают.

Ранее жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасение животных#Летучие мыши
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