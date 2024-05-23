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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Мужчину отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата

Диверсанта отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата

23 мая 2024, 14:15
Фото: 1MI
Мужчину отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата
Михаила Балабанова признали виновным в подготовке террористического акта, сообщили в Южном окружном военном суде.

Балабанов являлся жителем Казани. В 2022 году он вступил в переписку с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По его заданию, Балабанов приехал в декабре того же года в Невынномысск Ставропольского края. Там ему поручили поджечь какое-либо из административных зданий.

Выбор россиянина пал на военкомат города. Несколько дней он снимал здание. Затем купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Претворить свои планы в жизни Балабанов не смог, его вовремя задержали.

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Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее в Ростове осудили трех человек за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины. Преступление они планировали совершить в Мелитополе в 2022 году.

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