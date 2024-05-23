Диверсанта отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата

Балабанов являлся жителем Казани. В 2022 году он вступил в переписку с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По его заданию, Балабанов приехал в декабре того же года в Невынномысск Ставропольского края. Там ему поручили поджечь какое-либо из административных зданий.