Диверсанта отправили в колонию в Ростове за попытку поджога военкомата

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Балабанов являлся жителем Казани. В 2022 году он вступил в переписку с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По его заданию, Балабанов приехал в декабре того же года в Невынномысск Ставропольского края. Там ему поручили поджечь какое-либо из административных зданий.
Выбор россиянина пал на военкомат города. Несколько дней он снимал здание. Затем купил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.
Претворить свои планы в жизни Балабанов не смог, его вовремя задержали.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.
Ранее в Ростове осудили трех человек за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины. Преступление они планировали совершить в Мелитополе в 2022 году.