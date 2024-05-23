Донской губернатор Голубев ввел ограничения на посещение границы с ЛНР и ДНР

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Здесь теперь действует особый режим, аналогичный погранзоне. Поэтому вводятся новые правила.
Находиться и передвигаться здесь можно только при наличии документов, которые могут подтвердить личность. А чтобы попасть в 100-метровую зону, потребуется за 12 часов до этого уведомить погрануправление ФСБ РФ.
«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — прокомментировал глава области.
Ранее стало известно, что дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой.