rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Донской губернатор Голубев ввел ограничения на посещение границы с ЛНР с ДНР

Донской губернатор Голубев ввел ограничения на посещение границы с ЛНР и ДНР

23 мая 2024, 10:07
Фото: mil.ru
Донской губернатор Голубев ввел ограничения на посещение границы с ЛНР с ДНР
Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с ЛНР и ДНР, сообщил он в Telegram.

Здесь теперь действует особый режим, аналогичный погранзоне. Поэтому вводятся новые правила.

Находиться и передвигаться здесь можно только при наличии документов, которые могут подтвердить личность. А чтобы попасть в 100-метровую зону, потребуется за 12 часов до этого уведомить погрануправление ФСБ РФ.

Дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой
Узнать подробнее

«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — прокомментировал глава области.

Ранее стало известно, что дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой.

Читайте также:
Дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с ЭлистойВ Ростовской области по-новому обозначат границу с Краснодарским краемТрех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР
#Илья Протвинов#ДНР#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор Голубев#Особая зона
Подпишитесь
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
Вчера, 16:24
Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора
Вчера, 13:38
«Цветная и воняет»: вода в реке Дон в Ростове резко стала фиолетовой
Вчера, 19:02
Миллионера из Ростовской области против воли вернули из Греции в РФ
Вчера, 12:28
Пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ростовской области
Вчера, 11:13
Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России
Вчера, 12:58
"