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В Ростове-на-Дону сгорело два автобуса

Два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону

23 мая 2024, 07:04
Фото: 29.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону сгорело два автобуса
В Ростове 23 мая на улице Шолохова, 270/1 загорелись два автобуса. Транспортные средства находились на открытой территории, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Примерно в 7 утра 23 мая в районе старого аэропорта на территории строящегося автовокзала загорелись два автобуса. Всю улицу завалило черным густым дымом, который был виден даже в соседних районах. Причины возгорания неизвестны. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Ранее RostovGazeta писала о пожаре, который произошел в ближайшем к Ростову действующем аэропорте. В Минеральных Водах на территории аэропорта произошло возгорание.

До этого неизвестные подожгли центральное кладбище под Ростовом.

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