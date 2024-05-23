Два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Примерно в 7 утра 23 мая в районе старого аэропорта на территории строящегося автовокзала загорелись два автобуса. Всю улицу завалило черным густым дымом, который был виден даже в соседних районах. Причины возгорания неизвестны. Погибших и пострадавших нет.
Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров.
Ранее RostovGazeta писала о пожаре, который произошел в ближайшем к Ростову действующем аэропорте. В Минеральных Водах на территории аэропорта произошло возгорание.
До этого неизвестные подожгли центральное кладбище под Ростовом.