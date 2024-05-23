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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Эксперт объяснил, почему ухудшилось экологическое состояние реки Дон

Эколог Милич заявил о сильном обмелении реки Дон за последние 20 лет

23 мая 2024, 11:26
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт объяснил, почему ухудшилось экологическое состояние реки Дон
Генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич отмечает, что к обмелению Дона привело снижение количества осадков.

Как отмечает эксперт в области экологии Алексей Милич, за последние 20 лет Дон заметно обмелел. Причиной этому эколог назвал уменьшение количества осадков и объема притока подземных вод.

«Крупные города влияют очень сильно тем, что идет загрязнение сточными водами», — добавляет Алексей Милич.

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Улучшить состояние главной реки Ростовской области, по мнению эколога, поможет должность директора реки Дон. Напомним, о том, что у водоема может появиться собственный руководитель, об этом в апреле 2024 года заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон.

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