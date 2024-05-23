Эколог Милич заявил о сильном обмелении реки Дон за последние 20 лет

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как отмечает эксперт в области экологии Алексей Милич, за последние 20 лет Дон заметно обмелел. Причиной этому эколог назвал уменьшение количества осадков и объема притока подземных вод.
«Крупные города влияют очень сильно тем, что идет загрязнение сточными водами», — добавляет Алексей Милич.
Улучшить состояние главной реки Ростовской области, по мнению эколога, поможет должность директора реки Дон. Напомним, о том, что у водоема может появиться собственный руководитель, об этом в апреле 2024 года заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон.