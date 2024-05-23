Эколог Милич объяснил, к чему приведет застройка берегов Дона в Ростове

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Эколог отмечает, что в естественных условиях Дон должен разливаться, что он периодически и делает. Дополнительно уровень воды в реке могут повышать ветра, дующие со стороны Азовского моря.
«Естественно, будут затопления. Если мы дальше будем застраивать все, то в основном Батайск, который в низине, будет страдать, так как Ростов находится на горе», — объясняет эколог.
Он добавляет, что в советское время строительства на берегах Дона старались избегать, вместо этого их засаживали деревьями, которые сдерживали разливы.
Ранее RostovGazeta писала о том, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.