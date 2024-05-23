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Эколог объяснил, к чему приведет застройка берегов Дона

Эколог Милич объяснил, к чему приведет застройка берегов Дона в Ростове

23 мая 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Эколог объяснил, к чему приведет застройка берегов Дона
Батайск начнет затапливать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич.

Эколог отмечает, что в естественных условиях Дон должен разливаться, что он периодически и делает. Дополнительно уровень воды в реке могут повышать ветра, дующие со стороны Азовского моря.

«Естественно, будут затопления. Если мы дальше будем застраивать все, то в основном Батайск, который в низине, будет страдать, так как Ростов находится на горе», — объясняет эколог.

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Он добавляет, что в советское время строительства на берегах Дона старались избегать, вместо этого их засаживали деревьями, которые сдерживали разливы.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.

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