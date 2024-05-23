Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи по системе «все включено»

Несмотря на подорожавший в Сочи отдых, спрос на туры туда только растет. В главном курортном городе страны стали развивать систему All Inclusive. Она стала популярнее на 20% в этом сезоне. Эксперты отмечают, что туристы отдают предпочтению отдыху, где им не нужно самим искать для себя шашлычные, столовые и рестораны. Вместе с тем предложить отдых по систему «все включено» могут лишь 6% отелей в Сочи.