Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи по системе «все включено»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Несмотря на подорожавший в Сочи отдых, спрос на туры туда только растет. В главном курортном городе страны стали развивать систему All Inclusive. Она стала популярнее на 20% в этом сезоне. Эксперты отмечают, что туристы отдают предпочтению отдыху, где им не нужно самим искать для себя шашлычные, столовые и рестораны. Вместе с тем предложить отдых по систему «все включено» могут лишь 6% отелей в Сочи.
Уже на июнь в городе забронировано до 60% всего номерного фонда в отелях All Inclusive. В августе раскуплены все номера этого уровня. Из-за высокого спроса туры подорожают до 15%.
Так, недельное проживание по системе «все включено» сейчас оценивается от 140 тысяч до 173 тысяч рублей. В августе цены выше еще в среднем на 20%. При этом за эти деньги турист все равно не получит ни огромной закрытой территории, где можно отправить детей гулять одних, ни массы развлечений с аниматорами, ни собственного пляжа.
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