Горящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Напомним, что вечером жители нескольких регионов заметили яркий объект в небе, который передвигался на высокой скорости. Создавалось впечатление, что он оставляет за собой огненный след.
У очевидцев было несколько теорий, в том числе, что это может быть комета. Но официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Однако на сайте Aerospace появилась информация о спутнике Starlink-2653, который запустили еще в 2021 году. А в среду, 22 мая 2024 года, он вошел в атмосферу. Примерно в этом же время россияне увидели летящий объект.
Добавим, что этот спутник принадлежит компании Илона Маска.