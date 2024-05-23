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Горящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом

Горящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом

23 мая 2024, 06:50
Фото: Unsplash
Горящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом
Горящий объект, который жители Ростова-на-Дону увидели в небе над городом, может быть спутником, следует из данных сайта Aerospace.org.

Напомним, что вечером жители нескольких регионов заметили яркий объект в небе, который передвигался на высокой скорости. Создавалось впечатление, что он оставляет за собой огненный след.

У очевидцев было несколько теорий, в том числе, что это может быть комета. Но официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Однако на сайте Aerospace появилась информация о спутнике Starlink-2653, который запустили еще в 2021 году. А в среду, 22 мая 2024 года, он вошел в атмосферу. Примерно в этом же время россияне увидели летящий объект.

А в среду, 22 мая 2024 года, он вошел в атмосферу.А в среду, 22 мая 2024 года, он вошел в атмосферу.
А в среду, 22 мая 2024 года, он вошел в атмосферу.
Фото: aerospace.org

Добавим, что этот спутник принадлежит компании Илона Маска.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Спутник#Илон Маск
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