Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
С вечера 23 мая в регионе прогнозируется целый комплекс погодных катаклизмов. В области пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Также возможен град. Скорость ветра вырастет до 82 километров в час.
Из-за объявленного штормового предупреждения жителям рекомендуют проявить осторожность и внимательность. Не стоит держаться рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами. Также не рекомендуется оставлять авто в местах, где их может повредить град или упавшая конструкция.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области.