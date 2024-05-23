Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область

Из-за объявленного штормового предупреждения жителям рекомендуют проявить осторожность и внимательность. Не стоит держаться рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами. Также не рекомендуется оставлять авто в местах, где их может повредить град или упавшая конструкция.