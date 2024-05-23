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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область

Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область

23 мая 2024, 12:48
Фото: 69.mchs.gov.ru
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.

С вечера 23 мая в регионе прогнозируется целый комплекс погодных катаклизмов. В области пройдут ливни, сопровождаемые грозами. Также возможен град. Скорость ветра вырастет до 82 километров в час.

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Из-за объявленного штормового предупреждения жителям рекомендуют проявить осторожность и внимательность. Не стоит держаться рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами. Также не рекомендуется оставлять авто в местах, где их может повредить град или упавшая конструкция.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской области.

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